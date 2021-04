Nu kan Landsbypuljen 2021 søges

- Det er fint at se, hvordan der bliver udviklet rundt om i vores landsbyer, som mange steder også trækker nye beboere til. Som kommune er det en stor gave at have så mange stærke fællesskaber ikke mindst ude i landdistrikterne, så jeg glæder mig meget til at se de mange forslag fra engagerede borgere, siger formand for klima- og planudvalget, Niels Rolskov (EL).