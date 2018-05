Se billedserie Det har længe lignet en stor byggeplads, men nu er der efterhånden ryddet på det store torv for enden af handelsgaden Strædet. Foto: Torben Thorsø

Nu kan Kulturtorvet tages i brug

Køge - 12. maj 2018

Det har længe lignet en byggeplads, men nu er håndværkerne ved at pakke sammen og der banes vej for mere kulturelle aktiviteter på pladsen. Det nyanlagte Kulturtorvet i Køge bliver i de kommende år et byrum, der kan bruges til mange forskellige slags aktiviteter.

Teknik- og Miljøudvalget har netop nikket ja til, at Torvet kan lejes og bruges på stort set de samme vilkår som det gamle middelaldertorv får hundrede meter væk.

- Byen har jo fået et dejligt stort torv og nu glæder vi os til at se, hvad det kan bruges til siger Tove Frederiksen, der er projektdirektør hos Køge Kyst, der har projekteret torvet som en del af hele byudviklingen med handelsgaden Strædet.

Hun fortæller, at både Køge Kyst og Køge Kommune har fået flere henvendelser fra foreninger og andre,d er gerne vil bruge torvet til aktiviteter, nu hvor det ikke længere er en byggeplads.

- Vi regner med, at vi inden sommerferien i år kan få gjort pladsen til et sted som blandt andre byens erhvervsliv og handelsstandsforeningen samt foreningerne kan udnytte til forskellige ting.

Denne fredag var der for eksempel en række butikker, der holdt markedsdag på Kulturtorvet.

Det er som bekendt meningen, at der skal laves en bred underføring fra torvet og ned på havnen, men der er endnu ikke tages stilling til præcis, hvornår det arbejde går i gang - og torvet igen bliver en byggeplads.

Tove Frederiksen fortæller, at det nuværende torv kommer til at præge området i »minimum et par år«.

Reglerne for brugen af Kulturtovet bliver også gældende for den nye Stationspladsen og det er Køge Kommune, der står for at udstede tilladelser til for eksempel torvehandel på pladserne.