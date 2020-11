Foto: Lars Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nu i landsretten: Vanvidskørsel kostede 17-årig pige livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu i landsretten: Vanvidskørsel kostede 17-årig pige livet

Køge - 27. november 2020 kl. 08:20 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I dag skal Østre Landsret tage stilling til, om det er rimeligt, at en 22-årig ung mand kun skal tre måneder i fængsel for at have forvoldt sin dengang 17-årige ekskærestes død i en voldsom trafikulykke i Lellinge i marts 2019.

Læs også: Dom for trafikdrab bliver anket

Natten mellem den 9. og 10. marts 2019 mistede en kun 17-årig ung kvinde livet i en voldsom trafikulykke på Ringstedvej ved den vestlige indkørsel til Lellinge.

Hun var passager i en bil, der blev ført af hendes dengang 20-årige ekskæreste, og de to var sammen med et par andre mandlige bekendte, der kørte i en anden bil, på vej til McDonald's i Køge ved midnatstid lørdag den 9. marts.

Da sagen var for byretten i Roskilde i februar i år, kom det frem, at de to chauffører i bilerne havde aftalt at køre ræs frem mod Lellinge, men ved helleanlægget mistede den 20-årige kontrollen over sin bil, der blev totalt smadret og knækkede to vejtræer, inden den endte ude på en mark.

Den 17-årige kvinde havde ikke sele på, så hun blev kastet ud af bilen, og døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Tvivl om hastighed I byretten nægtede den tiltalte, at der var blevet aftalt at køre ræs, og han mente ikke, at han havde kørt mere end 80-90 km/t, da ulykken skete.

Han blev imidlertid modsagt af begge sine kammerater, der kørte bagefter i den anden bil.

De vidnede begge to i retten, og de fortalte samstemmende, at tiltalte havde ringet op, mens de kørte, og at han via højttalerne på de to telefoner havde spurgt den anden chauffør: »Hvem kommer først gennem Lellinge?«.

De var også begge enige om, at efter den korte telefonsamtale accelererede begge biler og kom over 100 km/t.

- Vi kørte nok 100-120 km/t, og efter samtalen blev der lagt yderligere på, forklarede ham, der var passager i den anden bil.

- Jeg vil skyde på, at der blev kørt i hvert fald 120 km/t, da tiltalte nåede helle-anlægget, men jeg sad jo ikke i bilen, fortsatte han.

Modsat lagde den tiltaltes forsvarer vægt på, at der ingen konkrete beviser er for ulykkesbilens hastighed.

- Normalt bruger vi konkrete målinger eller udsagn fra erfarne færdselsbetjente i sager om for høj hastighed, sagde hun i Byretten.

- Her har vi ingen af delene, og ikke engang den bilinspektør, som har undersøgt ulykkesstedet grundigt, vil komme med et bud på ulykkesbilens hastighed.

Straffen er for mild Anklageren krævede en dom på 16-18 måneders ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, men dommen blev på 15 måneders fængsel, hvoraf kun de tre måneder blev gjort en ubetinget straf, som skal afsones.

Dommer Jakob Groth og de to domsmænd brugte næsten tre timer på at nå frem til dommen og strafudmålingen.

- Retten finder, der er tale om »særlig hensynsløs kørsel«, idet der blev aftalt pr. telefon at køre ræs, at der blev kørt med op til omkring 100 km/t, og at tiltalte ikke bremsede før helle-anlægget. Men da tiltalte ikke er tidligere straffet, har vi valgt at gøre en del af dommen betinget, sagde dommeren, da han læste afgørelsen op.

Den blev efterfølgende heftigt debatteret på de sociale medier, hvor mange mente, at straffen var alt for mild, og det var Statsadvokaten også enig i.

- Vi mener, at der er rum til, at straffen kan blive skærpet, lød den officielle kommentar fra Statsadvokatens kontor i København.

Samtidig indgav den tiltaltes forsvarer en såkaldt kontraanke, hvor hun kræver den nu 22-årige frifundet, eller at hans straf bliver nedsat.

Og det bliver afgjort i Østre Landsret i dag - mere end 20 måneder efter ulykken - og samtidig med at både regeringen og andre partier i Folketinget kræver langt højere straffe for vanvidskørsel, som den der blev praktiseret i Lellinge.

relaterede artikler

21-årig risikerer fængsel efter dødsulykke i Lellinge 04. februar 2020 kl. 13:15