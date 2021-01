Se billedserie Boligprojektet består af i alt 23 boliger, der skal stå klar i efteråret 2022. Illustration: Huscompagniet

Nu går salget af BorupBakke-andelsboliger i gang

Køge - 25. januar 2021 kl. 06:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Initiativtagere har gennem flere år arbejdet frem mod etableringen af Andelsboligforeningen BorupBakke i Borup, men planerne om at opføre andelsboliger og et fælleshus på Møllebanken viste sig vanskelige at løbe i mål uden professionel hjælp.

I stedet er projektet nu overtaget af Nelander Ejendomsudvikling og HusCompagniet, som i et samarbejde vil sikre gennemførelsen af byggeriet ved Møllebanken - dog i en lidt anden form end oprindelig planlagt.

Det nye projekt rummer færre boliger, 23 i stedet for 36, og de enkelte boliger er lidt mindre end i det oprindelige oplæg. Desuden er tidsplanen rykket, således, at de kommende andelshavere nu kan forvente at flytte ind i deres nye huse i løbet af efteråret 2022.

Projektet består af 23 rækkehuse samt fælles beboerhus, og boligerne er velegnede som seniorboliger, oplyser bygherren. Boligerne opføres i mindre klynger, og der vil være både have og terrasser på begge sider af alle boligerne. Hvert rækkehus bliver 108 kvadratmeter stort, og der er mulighed for at vælge mellem to forskellige planløsninger.

Projektet begyndte i sin tid som et tilbud til seniorer, der ønsker et alternativ til parcelhuset - for eksempel for dem, der har et ønske om mindre plads, efter børnene er flyttet hjemmefra. Byggeriet er stadig velegnet som seniorboliger, men Troels Nelander, Nelander Ejendomsudvikling, forklarer, at man nu forventer en stor aldersmæssig spredning i de nye boliger.

- Det startede som et seniorprojekt, men vi henvender os ikke udelukkende til seniorer. Så sent som i går fik vi en henvendelse fra et yngre par i Valby, der er ved at stifte familie, og boligerne er også fint velegnede til børnefamilier, da der er mulighed for at indrette et ekstra værelse uden ekstra omkostninger, fortæller han.

Priserne ligger mellem 831.000 kroner og 914.000 kroner afhængig af blandt andet de enkelte boligers beliggenhed i området. Med i prisen er også indregnet en del af omkostningen ved det fælleshus, som er en central del af projektet.

- Det har fået en af de bedste placeringer for at fremme muligheden for, at beboerne vil bruge det i hverdagen - for eksempel til fællesmåltider og som et sted, hvor man kan mødes, forklarer Troels Nelander.

Han har foreløbig seks betalte reservationer - alle fra tidligere medlemmer af stiftelsesforeningen for det oprindelige projekt - og forventningen er, at salget vil gå relativt hurtigt i løbet af de kommende måneder.

Byggeriet i Borup er et prøveprojekt, der ifølge planen skal danne grundlag for en række andre projekter rundt omkring i landet. Troels Nelander fremhæver flere fordele ved andelsboliger, som for eksempel vil være billigere at flytte ind i end tilsvarende lejeboliger, og som kan være lettere at få lånefinansiering end til en ejerbolig. Endvidere har andelsboliger den fordel, at de modsat ejerboliger ikke er pålagt ejendomsværdiskat. Dette forhold i tillæg med en trinvis nedsættelse af fradragsretten for renter over den kommende årrække vil efter Troels Nelanders overbevisning gøre andelsboliger endnu mere attraktive som boligform og medføre en stigende efterspørgsel.

Byggestart i Borup afhænger af de kommende måneders salg. Byggeriet begynder, når mindst 90 procent af boligerne er afsat, og sigtepunktet er byggestart i løbet af foråret.