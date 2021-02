Nu får dagtilbud endelig ugentlige lyntest: - Det er fantastisk

Det vækker glæde blandt kommunens daginstitutioner, at regionen nu sender mobile testenheder ud for at teste pædagoger og andre medarbejdere på deres arbejdsplads. Arkivfoto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Køge - 15. februar 2021 kl. 14:49 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Fra i dag mandag begyndte regionen for første gang at sende mobile enheder med lyntest ud til vuggestuer og børnehaver i Køge Kommune. Det sker for at give pædagoger og andre medarbejdere bedre mulighed for at blive testet ved at testen kan ske på arbejdspladsen og i arbejdstiden.

Hos Børnehuset Basen i Rishøj er både medarbejdere og dagtilbudsleder Pia Sørensen »meget begejstrede« for tilbuddet.

- Det er super fint, at man har fået en mulighed for at få testene ud til medarbejderne i arbejdstiden og dermed øge smitteopsporingen. Det er fantastisk, at det nu er sat i gang, siger hun.

Først søndag aften fik daginstitutioner og kommunen besked på, at Falck ville begynde at teste mandag morgen. Det er planen, at regionens mobile enheder efter opstarten i denne uge skal komme forbi hver vuggestue og børnehave i kommunen to gange om ugen, oplyser Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune

Her har man den seneste tid hørt fra kommunens pædagoger, at de mobile lyntest er vigtige.

- Der er meget pres på ressourcerne derude, så man kan ikke bare gå fra i arbejdstiden, hvis medarbejderne eksempelvis skulle testes på en nærliggende skole. Hvis det skal virke, og man får det gjort, skal det være et tilbud, hvor medarbejderne lige kan smutte fra stuen i fem minutter og gå tilbage igen, understreger Henrik Laybourn, der er direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Øger trygheden Ifølge Pia Sørensen er der i forvejen en del af medarbejderne hos Basen, som selv bliver testet udenfor arbejdstiden, men hun tror, at flere - specielt dem der ikke bliver testet så hyppigt - vil gøre brug af det nye tilbud om lyntest.

Efter planen kom den mobile testenhed forbi Børnehuset Basen mandag eftermiddag, og lederen oplever generelt en god opbakning fra medarbejderne, der sagtens kan se dem selv gå ud og få en test og hurtigt komme tilbage til børnene på stuen.

- Det har været efterspurgt i forhold til trygheden, for vi er lidt ekstra udsatte, når vi kommer tæt på børnene uden værnemidler. Derfor er det en fin mulighed, og det vil øge trygheden hos os, også selv vi ikke har oplevet noget smitteudbrud, fortæller Pia Sørensen.

- Det er på tide Asgård Børnehus i den centrale del af Køge fik allerede klokken 7.15 mandag besøg af Falck med lyntest. Derfor var det ikke alle medarbejdere, som var mødt endnu, så dagtilbudsleder Susanne Marquardsen håber, at institutionen fremover også kan få besøg senere på dagen, så flere medarbejdere kan blive testet.

- Det gik fint, selvom der var konsensus om, at det var mere ubehageligt end at blive podet i haslen. Men det gik hurtigt og gnidningsfrit, og folkene fra Falck virkede professionelle, fortæller Susanne Marquardsen.

Her blev otte testet mandag morgen, og generelt er omkring halvdelen af medarbejderne interesserede i at få en ugentlig lyntest, mens resten hellere vil have en PCR-test, fortæller lederen.

Marquardsen kalder det ligeledes for »en god mulighed«, for det er både nemt og bekvemt for de ansatte, at de kun skal bruge et øjeblik på at gå ud og få en test.

- Det er et godt tilbud og det er på tide, for vi har været frontpersonale i et stykke tid, siger Susanne Marquardsen og fortsætter:

- Nu håber jeg, at flere vil turde melde sig og få en lyntest, når nu de har set andre få det gjort.