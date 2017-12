Se billedserie Andreas Eliasen fra Velfærdsforvaltningen og teamleder Marianne Sand glæder sig over de nye køkkener - og ikke mindst virkningen på beboernes vægt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nu dufter der af mad - og det kan mærkes på vægten

Køge - 19. december 2017

- Det er simpelt hen så dejligt, at der nu dufter af hjemmelavet mad, og vi kan allerede nu se, at flere af vore beboere har taget 1-2 kilo på, siden vi tog det nye køkken i brug for en måneds tid siden.

Teamleder Marianne Sand fra Nørremarken Plejecenter har svært ved at skjule sin begejstring, og det er der jo sådan set heller ingen grund til.

De to afdelinger på centret, Engen og Lunden, har begge fået installeret et funklende nyt køkken i løbet af efteråret, så nu er der hjemmelavet mad både til frokost og til aften til alle beboerne.

Og det vækker glæde - og giver appetit.

- Der er bare så stor forskel på, at vores beboere tidligere sad med en vaccuum-pakket portion, hvor de nu kan dufte maden, se hvad der sker i køkkenet og ikke mindst bede om en portion mere, siger Marianne Sand.

- Og det er så tydeligt, at det giver mere appetit og mere lyst til at sidde sammen og snakke over maden.

De to nye køkkener på Nørremarken Plejecenter er blevet etableret for de midler fra »ældre-milliarden«, som Køge Kommune søgte tidligere på året.

- Vi var så småt i gang med at renovere køkkenerne på vores plejecentret, forklarer Andreas Eliasen, der er analyse- og udviklingskonsulent i kommunens Velfærdsforvaltning.

- Men da vi så fik mulighed for at få støtte fra den pulje, så valgte vi, at der skulle etableres helt nye køkkener alle fire steder.

Køge Kommune fik ialt 6,8 millioner kroner til de nye køkkener, som nu spreder duft og appetit på plejecentret i Bjæverskov, Tingstedet i Herfølge, på Møllebo og på Nørremarken.

- Tidligere var der typisk kun mindre anretter-køkkener på centrene, men nu er der fuldt funktionsdygtige køkkener alle steder, siger Andreas Eliasen.

I de nye lyse og rummelige køkkener på Nørremarken er det Christina Rønnebo, der tryller med gryder og pander, og det passer den tidligere slagter, som blandt andet har arbejdet hos slagteren på Køge Torv, glimrende.

- Jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og det er så dejligt at være her, fordi både beboerne og personalet er så glade for det, jeg laver siger hun.

Hun får også stor ros af to af beboerne.

- Det er rigtigt dejligt med det nye køkken, og så får vi varm mad om aftenen nu. Det kan jeg godt lide, siger Hans Hansen.

- Her er så dejligt at være, medgiver Inger Jensen, som er en af de sidst tilkomne, men hun har allerede nået at være med Christina Rønnebo i køkkenet.

- Ja, vi lavede klatkager forleden, da der var en rest risengrød tilbage, fortæller Inger Jensen med et stort smil.

I går (mandag, red.) var der så inviteret til officiel indvielse af de nye køkkener, og selvfølgelig havde Christina Rønnebo tryllet lækre lagkager frem i dagens anledning - så mon ikke badevægtene får endnu et hak den rigtige vej.