DF-gruppeformand Bent Sten Andersen fastholdt mandag, at alle de afsatte 5,5 millioner kroner i budgettet, skulle bruges på at forbedre forholdene for brandmændene på brandstationen i Lellinge. Nu viser et notat fra Køge Kommunes forvaltning, at penge til renovering af saltlager også indgik i aftalepapirerne. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Notat sår tvivl om penge til brandstation

Køge - 15. april 2021

Det er ikke kun penge til brandstationen, men også til ETK's saltlager og depot, der står nævnt i det papir, som danner grundlag for politikernes beslutning om at afsætte 5,5 millioner kroner til brandstationen i Lellinge i Køge Kommunes budget for 2021. Det viser et notat fra Køge Kommune, som DAGBLADET har fået aktindsigt i.

Mandag kritiserede Dansk Folkepartis gruppeformand i Køge Byråd, Bent Sten Andersen, at der ud af de 5,5 millioner kroner, der blev afsat i budgettet til renovering af brandstationen, skal bruges omkring en million kroner til at udskifte taget på et saltlager og renovering af en port på en depotbygning, som ligger på samme matrikel som brandstationen. Det var ikke det, der var formålet med pengene, mener han. De 5,5 millioner kroner skulle alene gå til at forbedre forholdene for brandmændene, lød det fra DF-politikeren mandag.

Men i et papir fra Køge Kommunes forvaltning, som lå bag ved budgetforhandlingerne i efteråret sidste år, står noget andet.

Der står:

»Ejendommen består af en række større og mindre bygninger med forskellige formål. Der er bygninger til Beredskabets udrykningskøretøjer og til miljø og dykker. Der er desuden bygninger der benyttes som depot og til nogle af kommunens større redskaber, såsom saltspredere.«

I sidste uge vedtog Teknik- og ejendomsudvalgets indstilling, men nu vil formanden have sagen undersøgt nærmere.

- Sagsfremstillingen viser, at der er to opfattelser af hændelsesforløbet under budgetforhandlingerne. Det vil sige, at man i notatet kan se, at saltlageret og depotet var en del af sagen, siger formand for teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S).

- Heraf kan man i hvert fald lære, at det er vigtigt, at både politikere og forvaltningen er mere tydelig om, hvad man beslutter, når sagerne bliver præsenteret. Der skal det være tydeligt, at man ud af sagen kan se, hvad det handler om og ikke skal ned i bilag, fortsætter han.

Bent Sten Andersen mener, at det ikke var politikernes intention, at der skulle bruges penge på andet end at renovere selve brandstationen. Hvad mener du om det?

- Jeg har ikke deltaget i budgetforhandlingerne. Jeg ved ikke, hvad der blev sagt, for jeg var ikke til stede i lokalet. Jeg forholder mig til det, der er blevet besluttet, da budgettet blev ved vedtaget, siger Erik Swiatek og henviser til, at der også er et lukket bilag i sagen.

Det var borgmester Marie Stærke, der forhandlede om budgettet på Socialdemokratiets vegne. Hun ønsker imidlertid ikke at udtale sig om sagen, før der har været afholdt et ekstraordinært møde i beredskabskommissionen torsdag, oplyser hun til DAGBLADET.

Hvad sker der så ske nu?

- Det betyder, at der er en uenighed, som vi skal finde en løsning på, og det bliver der arbejdet på, siger Erik Swiatek.

Brandstationen er indrettet i bygninger i Lellinge, som oprindelig var vejstation tilhørende det tidligere Roskilde Amt.