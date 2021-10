Norsk tragedieby er venner med Køge

- Jeg blev så rystet, da jeg så, at det var i Kongsberg, at drabene er sket. Når det er broderfolket føler man sig altid ramt, men her er det en by, vi kender ekstra godt. Jeg kender borgmesteren og den tidligere borgmester, og andre mennesker deroppe. Derfor gør det ekstra ondt. Jeg må indrømme, at jeg fik et tilbagslag til Utøya, for der var også nogle af Kongsbers ungdomspolitikere, der blev ramt, og nu bliver de ramt af denne tragedie igen. Jeg føler virkelig med dem, siger Marie Stærke, der har sendt en mail med sin støtte til Kongsbergs borgmester, Kari Anne Sand.