Se billedserie Det prægtige og markante bank-bygning på Torvet 14 har fået nye ejere. Det betyder blandt andet, at førstesalen bliver indrettet til lejligheder. Hvad der bliver erhvervsformål i stueetagen ligger endnu ikke fast. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Nordea-bygning solgt for over 20 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordea-bygning solgt for over 20 millioner kroner

Køge - 10. juli 2020 kl. 16:04 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Køges mest markante og smukke bygninger har fået nye ejere.

Det har længe stået klart, at Nordea flytter fra Torvet 14 og ud til nybyggeriet ved Køge Stadion. De forventes at flytte omkring nytår.

Torvet 14 er ejet af en række pensionskasser, som ikke har ønsket at beholde rødstensbygningen. Så Nordicals Sjælland blev sat på opgaven, at finde en køber. Selv med en pris på den anden side af 20 millioner kroner, blev det ikke noget problem at finde een, som godt ville sætte penge i de 1010 kvadratmeter, som indbefatter en tilbygning i Kirkestræde, hvor portneren i tidernes morgen boede.

- Bygningen nåede aldrig at blive sat til salg udadtil. Vi kendte til nogen, som kunne være interesserede. Det var de og slog til, fortæller partner og erhvervsmægler Kenneth Hansen fra Nordicals Sjælland.

- Vi præsenterede bygningen for en mulig køber - og han købte.

Kenneth Hansen vil ikke fortælle hvem der har købt Torvet 14. Men kan sige, at han er lokal og ejer andre bygninger i byen. Men for at han ikke skal blive ringet sønder og sammen af folk, som gerne vil lægge billet ind på et lejemål, holder den nye ejer lav profil og overlader det til Nordicals.

For planen er at første og anden sal skal indrettes til lejligheder. Et sted mellem fire og seks lejemål på størrelser fra 80 kvm og opefter.

Overtagelsen sker 1. september, hvorefter Nordea bor til leje under den nye ejer indtil flyttevognen kommer omkring årsskiftet.

Stueetagen vil blive anvendt til erhvervsformål. Ikke til ejendomsmægler eller forsikringsselskab, men det kan være alt fra restaurant til butikker. Mulighederne er mange, og der er allerede interesserede, som har henvendt sig.

- Bygningen forventes at få et løft. Den charme og sjæl, som bygningen har, vil blive bevaret både indendørs og udendørs, understreger Kenneth Hansen.