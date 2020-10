Nørre Boulevard får ny asfalt

Det vil være lidt mere tidskrævende at komme igennem Nørre Boulevard i bil i uge 41, hvor et asfaltarbejde skal sikre helt nye vejbaner. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Arbejdet er planlagt mandag den 5. oktober - 9. oktober i tidsrummet klokken 8-18, og der vil i samme forbindelse blive opsat midlertidige lyssignaler, så trafikken fortsat kan passere om end i langsommere tempo end vanligt. Beredskab under udrykning vil altid kunne passere arbejdsstederne. Samtidig opfordres bilisterne til om muligt at bruge andre ruter.

Det er i sagens natur ikke muligt at gennemføre anlægget uden at det i et vist omfang generer trafikken, men Køge Kommune håber, at arbejdet går smidigt, og at trafikanterne har forståelse og tålmodighed, så Nørre Boulevard ganske snart vil kunne byde velkommen med helt nye vejbaner i begge retninger.