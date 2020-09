Nøgentegning på loftet

Det er en fantastisk mulighed for alle kreative, der gerne vil styrke deres iagttagelsesevne og ikke mindst deres tegne- og malefærdigheder, lyder det i en omtale fra LOF Køge, hvor der peges på, at det også er en rigtig god chance for unge, der søger ind på en kunstnerisk uddannelse som for eksempel designskole, arkitektskole eller lignende. Eller for folk, der bare gerne vil blive bedre til at tegne, male og iagttage.