Nødråb til Folketinget

Nu er der et brev på vej til både kulturministeren og erhvervsministeren, hvor de aktuelle udfordringer for landets forsamlingshuse er skitseret med blodrødt:

»Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune har konstateret, at der er et udækket behov for støtte til foreningsdrevne forsamlingshuse i reglerne for kompensation som følge af Covid-19. Flere forsamlingshuse er nu, efter knap ét år med covid, så økonomisk pressede, at de er i risiko for at lukke ned.«

Det var et enigt udvalg, der mandag aften tog beslutningen om at sende brevet af sted.