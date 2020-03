Nødpasning: Vi forsøger at give børnene en hverdag

- Vi forsøger at give børnene en så normal hverdag som muligt, siger leder af Hastrupskolens SFO og klub, Troels Jensen.

Køge - 19. marts 2020

Selvom skolerne og en lang række arbejdspladser er lukket ned, er det ikke væltet ind med børn, der skal passes. I SFO'en på Hastrupskolen er der tilmeldt 200 børn. Men kun fem bliver i disse dage passet i skoletiden.

- Vi har fem børn fra 0.-2. klasse. For to af dem har vi vurderet, at det socialt er godt for dem, at de er hos os. De andre tre har forældre med vigtigt arbejde indenfor social- og sundhedssektoren, siger leder af SFO'en og klubben i Hastrup, Troels Clausen.

Holder fast i hverdagen Der bliver lavet det obligatoriske skolearbejde. Og ellers står dagen på hygge, spil, PlayStation, hockey og andre udendørs aktiviteter.

- Børnene kommer mellem halv otte og otte om morgenen. De bliver sprittet af, vi holder afstand til forældrene og taler en del om god håndhygiejne og om at holde afstand. Men vi laver også en masse ting, så børnene ikke sidder og er bange for Corona-virus. Vi forsøger at gøre det til en helt almindelig hverdag. Så godt vi nu kan, siger han.

Med en kraftig beskåret vagtplan og langt færre børn, der skal passes, skulle der vælges ansatte ud, som kunne sendes hjem. Men nogle skal jo så også på arbejde. Måske ikke den sjoveste opgave at løse for en leder i denne tid.

- For mig som leder handler det jo om at få så mange medarbejderne hjem som muligt. Men vi skal også passe vores opgave med at passe børnene, siger Troels Clausen.

Derfor fik han en idé, som medarbejderne kunne leve med.

- Vi satte os ned og talte om, hvordan vi skulle dække vagterne i to uger. Det er 10 dage. Udover mig er der 10 andre ansatte. Så vi blev enige om, at møde ind på én lang vagt én dag hver fra klokken 6 til 17. Så har vi i al fald dækket de to første uger ind, som statsministeren har lukket skolerne i, siger han.

Ikke stort behov Selvom mange forældre i sidste uge var bekymrede for, om de kunne få deres børn passet fra i mandags, har virkeligheden vist, at behovet alligevel ikke var så stort.

- Det viser mig, at folk har forstået budskabet og fundet anden pasning. Eller at de er blevet hjemme og passer børn. Det er en anerkendelse af, at det kun er de allermest nødvendige pasningsbehov, vi behøver at tage os af, siger han.