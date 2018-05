Astrid Lequime fra Ejby oplever stadig, at der er problemer med at dække de vagter, som plejen af hendes 12-årige søn Noah kræver. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Noahs mor er utålmodig: Der mangler stadigvæk plejepersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Noahs mor er utålmodig: Der mangler stadigvæk plejepersonale

Køge - 18. maj 2018 kl. 20:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Køge Kommune og Astrid Lequime for godt og vel en måned siden mødtes for at diskutere en bedre løsning for plejen af 12-årige Noah, var stemningen god hos begge parter. Specielt var Noahs mor anderledes fortrøstningsfuld end tidligere, hvor hun ellers har kritiseret kommunen for ikke at bevilge nok hjælp til sin handicappede søn, der kræver pleje 24 timer i døgnet.

Som nævnt er der gået cirka en måned siden det positive møde, men i dag er humøret langt fra lige så optimistisk hos familien i Ejby. Problemerne med at skaffe nok sygeplejerske til at dække de mange vagter, så Noah Lequime kan få den nødvendige pleje, er nemlig ikke løst endnu, fortæller Noahs mor.

- Der er ikke sket noget siden da. Kommunen har spurgt, om jeg kunne skaffe nogle flere sygeplejersker, som har været her før, men det har jeg ikke, siger Astrid Lequime.

Hun har derfor selv stået for at dække nogle af vagterne, blandt andet fordi SOSU-assistenterne hverken kan eller må håndtere Noahs såkaldte Centralt Vene Kateter (CVK), som giver ham næring gennem brystkassen. Det kræver nemlig sygeplejersker med særlige kompetencer.

- Der er ikke nok til at dække vagterne. Det er nogle gode mennesker, der kommer og hjælper, og de kan ikke gøre for det, for personalet bliver også slidt af at være her, når de er de eneste til at dække vagterne, påpeger Astrid Lequime.

Regionen får ansvaret Hos Køge Kommune er man ikke helt enige i, at der ikke er sket noget siden mødet med Astrid Lequime i midten af april. I øjeblikket samarbejder man med Region Sjælland, der snart skal overtage store dele af ansvaret for Noahs pleje. Heriblandt ansvaret for at skaffe nok sygeplejersker til at dække vagterne.

- Regionen skal overtage ansvaret for opgaven, og på den baggrund har vi haft tre møder med regionen og de medarbejdere og direktører, som skal overtage vores opgave på sundhedsområdet, fortæller Bjarne Andersen, der er konstitueret chef for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.

Tirsdag skal Køge Kommune og Region Sjælland mødes igen, og her deltager også Astrid Lequime for at drøfte de videre skridt i overdragelsen. Ifølge Bjarne Andersen er det endnu ikke besluttet, præcis hvornår regionen overtager plejen.

- Men det bliver inden for den nærmeste fremtid. Det skal ikke blive et slagsmål mellem os og regionen, som går ud over moren eller barnet, og derfor vil vi ikke sætte en rigid dato på det. I stedet skal det ske i det tempo, vi kan blive enige om, siger han.

Gjort hvad man kunne Adspurgt om de manglende vagter forklarer forvaltningschefen, at man er i gang med få løst udfordringen.

- Vi har ikke været 100 procent på vagtskemaet, men vi har gjort alt, hvad vi kunne, fastslår Bjarne Andersen.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. Læs hele historien i fredagens udgave af DAGBLADET Køge.

relaterede artikler

Noah-sagen: Regionen skal trække det økonomiske læs 20. april 2018 kl. 19:02