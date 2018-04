Noahs mor: - Det her kan man ikke byde folk

Noahs mor har løbende klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed og Ankestyrelsen over Køge Kommunes sagsbehandling, og nu har Astrid Lequime også henvendt sig til Folketingets Ombudsmand.

Her har man dog ikke de store muligheder for at bryde ind lige nu, da ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, som en anden forvaltningsmyndighed endnu ikke har taget stilling til. Det drejer sig blandt andet om den tilsynssag imod Køge Kommune, som Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede sidste år.