Noahs mor: - De indrømmede at pressemeddelelsen var en fejl

Alle nuancer i sagen om den alvorligt syge Noah fra Ejby skal frem i lyset, og ifølge forvaltningschef Bjarne Andersen vurderer Køge Kommunes juridiske afdeling, at man har hjemmel til at udtale sig i en pressemeddelelse, selvom fuldmagten til at udtale sig reelt er givet til DAGBLADET Køge.

Den forklaring står dog i modsætning til, hvad Noahs mor, Astrid Lequime, onsdag eftermiddag oplevede og fik at vide af Køge Kommune. Efter den omtalte pressemeddelelse var sendt til DAGBLADET Køge onsdag formiddag, ringede kommunen et par timer senere til Astrid Lequime og pressede på for at få hende til at underskrive en ny fuldmagt til Køge Kommune.

Hun afviste at skrive under og i samme ombæring indrømmede kommunen, at pressemeddelelsen var en fejl, fortæller hun.

- Kommunen sagde, at de godt var klar over, at fuldmagten ikke kunne bruges til andet end, at DAGBLADET måtte interviewe dem. De indrømmede, at det var en fejl at lave pressemeddelelsen, siger Astrid Lequime.

Noahs mor afviste med det samme at underskrive den nye fuldmagt, som ville give Køge Kommune mulighed for at fremlægge samtlige dokumenter fra sagen over for offentligheden, herunder pressen. En fuldmagt, som heller ikke ville være tidsbegrænset.

- Den nye fuldmagt er jo langt mere omfattende, end den jeg underskrev med DAGBLADET. Selvom jeg ikke har noget at skjule, så er det voldsomt, at de frit vil kunne offentliggøre alle dokumenter i sagen, pointerer Astrid Lequime og uddyber:

- De må have rigtig meget behov for at gå i pressen og fortsætte deres løgne. Jeg er meget overrasket over, at de ikke bare lægger sig fladt ned. Når kommunen laver en pressemeddelelse og omtaler os personligt, må jeg virkelig have ramt plet med min kritik.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. Sammen med sin advokat overvejer Astrid Lequime nu, hvilke juridiske skridt hun skal tage fremadrettet på baggrund af Køge Kommunes pressemeddelelse.

