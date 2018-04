Fremover er det Region Sjælland, som får størstedelen af det økonomiske ansvar for behandlingen af 12-årige Noah fra Ejby. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Noah-sagen: Regionen skal trække det økonomiske læs

Køge - 20. april 2018 kl. 19:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i virkeligheden Region Sjælland, som skal betale størstedelen af udgifterne i forbindelse med plejen af 12-årige Noah fra Ejby. Det konkluderer Sundheds- og Ældreministeriet.

Køge Kommune har ellers i flere år haft det økonomiske ansvar for, at den alvorligt syge dreng kunne få hjælp døgnet rundt, men i realiteten ligger en stor del af ansvaret i stedet hos Region Sjælland.

Det fremgår af et brev fra Sundheds- og Ældreministeriet, der i denne uge blev sendt til Region Sjælland og Køge Kommune. I brevet, som DAGBLADET har fået indblik i, henviser ministeriet til en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen mener, at uanset om Noahs tilstand vurderes som stationær eller ej, så har hans ernæring gennem det såkaldte Centrale Vene Kateter (CVK) i brystkassen karakter af iværksat sygehusbehandling. Derfor er det lægen på det pågældende sygehus, som har ansvaret for behandlingen, uanset om behandlingen foregår i familiens hjem i Ejby eller udføres af den kommunale hjemmesygepleje.

På den baggrund konkluderer ministeriet, at Region Sjælland er ansvarlig for behandlingen og dermed også forpligtet til at betale udgifterne til det personale, som står for den daglige pleje af Noah i hjemmet.

Kommunen er ikke fritaget Det vil altså betyde, at Region Sjælland fremadrettet kommer til at trække en stor del af det økonomiske læs, og at Køge Kommune derfor skal finansiere en langt mindre del af udgifterne.

Sundheds- og Ældreministeriet understreger dog, at selvom regionen har det såkaldte forsynings- og finansieringsansvar i forhold til behandlingen med CVK, så har kommunen fortsat ansvaret for at yde hjælp til familien i henhold til serviceloven.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. På den baggrund opfordrer ministeriet, at Køge Kommune og Region Sjælland går sammen og indgår en aftale om det videre forløb i sagen om 12-årige Noah.

