12-årige Noah fra Ejby har siden fødslen haft en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen. Noah får pleje 24 timer i døgnet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Noah-sagen: Kommune får kritik efter usædvanligt skridt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Noah-sagen: Kommune får kritik efter usædvanligt skridt

Køge - 19. april 2018 kl. 17:02 Af Katrine Wied og Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under overskriften »Der bliver givet hjælp til Noah Leguime« udsendte Køge Kommune i går en pressemeddelelse. Pressemeddelelsen blev udsendt efter, at kommunens kommunikationschef havde bedt DAGBLADET Køge om en fuldmagt fra Noahs mor, Astrid Lequime, således at kommunen kunne udtale sig til avisen. Men i stedet for blot at svare på de spørgsmål, som DAGBLADET på morens vegne kunne stille til Køge Kommune, valgte kommunen at sende en pressemeddelelse til avisen.

Ifølge konstitueret direktør i Velfærdsforvaltningen, Bjarne Andersen, var dette for, at Køge Kommune kunne komme med sit eget budskab om, at Køge Kommune lever op til sit ansvar i forhold til at hjælpe alvorligt syge borgere.

- En pressemeddelelse er den måde, vi har til at få informationer frem til jer på en måde, som er struktureret på en bestemt måde, så vi sikrer os, at vi får nuanceret budskabet, siger Bjarne Andersen i et interview.

Mor føler sig ført bag lyset Det var imidlertid ikke hensigten fra Astrid Leguime, at hendes fuldmagt til DAGBLADET skulle kunne bruges af kommunen til at udsende en pressemeddelelse til forsvar for kommunens egen ageren i sagen over for moren.

- Det har aldrig været tiltænkt, at fuldmagten skulle give Køge Kommune mulighed for at udtale sig direkte til offentligheden. De har ført både DAGBLADET og mig bag lyset, så de kunne få en fuldmagt til at udtale sig frit. De vil tilsyneladende gøre hvad som helst for at fremføre illusionen om, at de har gjort alt, hvad de kan for Noah, siger Astrid Lequime.

Helt konkret er Astrid Leguimes hensigt med at give en fuldmagt til journalist Simon de Visme at give Køge Kommune ret til at svare på journalistens konkrete spørgsmål og ikke til, at kommunen kan udsende en generel pressemeddelelse.

Det står der I pressemeddelelsen, der udelukkende er sendt til DAGBLADET Køge, står der blandt andet:

»Det er af stor vigtighed, at borgere i Køge Kommune kan regne med, at velfærdssystemet fungerer, og træder til, når der er behov for det. Derfor ønsker Køge Kommune med denne pressemeddelelse at præcisere den hjælp, der bliver givet til alvorligt syge Noah Lequime, idet det af flere medier har fremgået ufuldstændige oplysninger.«

Der står også, at »Den 1. april i år opsagde det private firma, som Køge Kommune har hyret til opgaven med at pleje Noah, deres aftale.«

Og kommunen skriver: »Det er tredje gang, et privat firma opsiger aftalen om pleje af Noah. Køge Kommune har ad flere omgange været i dialog med familien om alternative muligheder for at løse opgaven, lige som Noah har fået tilbud om aflastningsophold. Køge Kommune har i denne proces fx sendt en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, samt Styrelsen for Patientsikkerhed om sagens kompleksitet og muligheder for dispensation eller forsøgsordninger, herunder om der er helt andre muligheder som endnu ikke har været bragt i spil.«

Kritik fra mediejurist Mediejurist Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kalder det imidlertid usædvanligt, at en kommune udsender en pressemeddelelse, hvori de udtaler sig om en konkret sag og nævner navnet på en borger, uden selv at have indhentet en fuldmagt til det hos borgeren.

- Det er usædvanligt, at kommunen ikke selv indhenter en fuldmagt, men i stedet har bedt et medie om at indhente en fuldmagt til, at de kan udtale sig generelt. Kommunen har tavshedspligt om fortrolige oplysninger i personsager, med mindre borgeren giver tilladelse til, at kommunen kan komme med oplysninger, som normalt ligger inden for tavshedspligten, siger Vibeke Borberg og uddyber:

- Hvis en kommune ønsker at gå ud over tavshedspligtens rammer, skal de have deres juridiske baggrund for at gøre det på plads. Det er kommunen selv, der skal sikre borgerens indforståelse, og som har ansvaret for deres egen kommunikation.

Pressemeddelelsen er tilsyneladende kun sendt til DAGBLADET Køge, men dog som pressemeddelelse. Gør det en forskel?

- Det lyder ikke som om, kommunen har fået en fuldmagt, som de kan bruge til at nævne navnet på en mindreårig klient i en pressemeddelelse. En ting er, at en borger giver et medie fuldmagt til, at mediet kan indhente akter og oplysninger om borgeren hos kommunen. Det er helt normalt. En anden ting er, hvorvidt kommunen kan udtale sig offentligt om borgerens sag uden selv at kontakte borgeren. Det er en vurdering, som kommunen skal foretage, og en vurdering, som kommunen er ansvarlig for, siger Vibeke Borberg.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. Køge Kommune nævner ikke i pressemeddelelsen, at kommunen sidste år har fået kritik af Ankestyrelsen for at anvende den forkerte lovgivning til at bevilge en anden hjælp til familien end den, som Hvidovre Hospital på det pågældende tidspunkt anbefalede til Noah.

relaterede artikler

Politikere skal drøfte kritiseret vikarordning for alvorligt syge Noah 18. april 2018 kl. 14:20