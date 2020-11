Nina Scharling med det fine resultat af hendes erhvervspraktik som kunstner.

Nina kom i praktik som kunstner

Køge - 03. november 2020 kl. 18:05 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

En uge med jazz i højttalerne og muligheden for at fordybe sig under kyndig vejledning i sin helt store passion: At male.

Sådan så sidste uges erhvervspraktik ud for 15-årige Nina Scharling fra Herfølge Skole, da hun var i praktik hos kunstmaleren Paul Enøe Johansson, og resultatet af ugen er blevet et smukt selvportræt med himlen over Herfølge i baggrunden.

Forlægget til himlen er et fotografi, hun selv har taget, og maleriet er altså en anden kreativ udtryksform, hun har taget til sig. Og interessen for at male kommer ikke fra fremmede.

- Jeg kommer fra en ret kreativ familie, og min mor har altid malet meget, fortæller hun i en kort pause fra finpudsningen af maleriet.

Hun har også selv haft gode muligheder for at udfolde sin kreativitet - både hjemme og i skolen gennem faget Arts, hvor Paul Enøe Johansson selv underviste, indtil han gik på pension for nylig.

Efter 9. klasse har hun rettet sigtet mod et efterskoleophold næste år - naturligvis på en kunstlinje.

Og billedet fra praktikugen - det fik hun selvfølgelig med hjem efter sidste praktikdag, og planen er desuden at sende det ind til portrætkonkurrencen på Frederiksborg Slot til næste år, hvor Paul Enøe Johansson selv har udstillet tidligere.