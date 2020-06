Niels Rolskov genvalgt som spidskandidat for Enhedslisten

- De første godt to år af den nuværende periode har været præget af Brandmandens lov nr. 1: Stands ulykken«. Flertalsgruppen overtog en kommune med et gabende hul i økonomien og til gengæld masser af områder, hvor kvaliteten var mere end haltende, så opgaven har været på en og samme tid at stabilisere økonomien og skabe plads til helt nødvendige forbedringer. Eksempelvis var budgettet til naturen i Køge Kommune et rundt nul, og de fleste medarbejdere var fyret i januar 2018. Nu går det lidt bedre, men vi er stadig langt fra det niveau, en kommune af Køges størrelse bør være på. Her i sommeren 2020 ser meget faktisk ud til at gå den rigtige vej for hele Køge Kommune så grundlaget for at sætte den rigtige retning er bedre end nogensinde før. Selvom den aktuelle situation med corona-krisen fylder meget, er og bliver klimaforandringer den største opgave, vi må og skal løse de kommende år, sagde han.