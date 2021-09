Der er store planer for Hotel Niels Juel, der nu er blevet til en del af hotelkæden Zleep Hotel og varsler en udvidelse af værelserne til det dobbelte antal. Foto: Anders Fallesen

Niels Juel ind i kæmpekæde og udvider

Køge - 05. september 2021

Hotel Niels Juel er netop blevet en del af hotelkæden Zleep og der er planer om at udvide til dobbelt størrelse

Selvom man endnu ikke ser Zleep Hotellernes logo på facaden, er der allerede lagt planer for en omfattende modernisering og udvidelse af hotellet frem mod 2023, afslører hotelkædens administrerende direktør, Peter Haaber.

Driften af Hotel Niels Juel overgik 1. september til franchisetageren og i første omgang vil man fokusere på videreudvikling af hotellets mange fordele, før man overgår helt til Zleep Hotels kendte brand og koncept. Restaurant samt konference- og selskabslokaler bibeholdes under hele processen.

- Vi ønsker at blive en naturlig del af Køge. Derfor har vi heller intet ønske haft om, at hotellet fra første dag skulle stå med et Zleep logo på facaden. Derimod vil vi i den kommende periode drive hotellet videre i det nuværende navn, ligesom mødefaciliteter og restaurant vil blive bibeholdt. På den måde sikrer vi os, at vi bygger videre på de dele, der allerede virker, forklarer direktøren.

Han ser et stort potentiale i Køge.

- Frem mod 2023 vil vi så gradvist i samarbejde med franchisetageren implementere vores hotelkoncept. Det kommer til at ske i takt med, at det giver mening for vores gæster, for os og for byen, som vi nu er blevet en del af, fortæller hotelkædens direktør, Peter Haaber.

Sideløbende vil franchisetageren påbegynde en renovering og udvidelse af hotellet, således at langt flere kan komme til at nyde godt af hotellets mange muligheder.

En nylig ændring i lokalplanen gør det nemlig muligt at udvide hotellet, og i 2023 forventer Zleep Hotels således at have udbygget værelseskapaciteten fra 50 til 100 værelser.

- Vi ser et stort potentiale i den centrale placering midt i kultur- og erhvervsbyen Køge. Her er ikke langt til helt unikke seværdigheder. Og med byens udvikling de seneste år, ikke mindst som et væsentligt knudepunkt for togtrafikken, ser vi også frem til at kunne understøtte det lokale erhvervslivs stigende behov for at kunne byde nationale såvel som internationale gæster indenfor. En investering i en udvidelse giver altså rigtig god mening, slutter Peter Haaber.

Hotel Niels Juel blev opført i 1989 i gammel pakhusstil med udsigt over den gamle lystbådehavn og har adresse på Toldbodvej 20 i Køge.

Keld Olsen, der ejer hotellet, forbliver medejer.

