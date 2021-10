Det var aldrig meningen, at 20-årige Nicoline skulle slås ihjel. Det var bare noget, han skrev for sjov, lyder den 24-årige tiltalte forklaring til politiet. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Christian Jørgensen

Nicoline blev brutalt myrdet: Tiltalt gav drabsordre via falsk rockerprofil

Køge - 07. oktober 2021 kl. 17:20 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Fantomrockeren Karim Albino er et alias for den 24-årige tiltalte, når han sælger kokain. Det har han forklaret i flere politiafhøringer, som anklager Kirsten Jensen læste op i Retten i Roskilde torsdag.

Her fortsatte retssagen om drabet på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen. På anklagebænken sidder en 24-årig mand fra Horsens og en 19-årig mand fra Køge. Begge nægter sig skyldige i drab.

Retssagen er nået til den 24-årige mands rolle. Modsat den 19-årige, som allerede har forklaret sig, har den 24-årige mand valgt at benytte sig af sin ret til ikke at udtale sig i retten. Det var derfor de forklaringer, som han har givet under politiets afhøringer, som blev læst op i retten.

Undervejs gennem de mange afhøringer skifter den 24-årige mand forklaringer flere gange. Han erkender over for politiet, at det er ham som har fundet på den fiktive Satudarah-rocker Karim Albino, som optræder i den massive mængde af beskeder, som flyver mellem hovedpersonerne i sagen. Men han forklarer også, at fantom-rockeren er noget, som han og den 19-årige har fundet på for at dække over deres kokainhandel.

Falske profiler Ifølge en forklaringerne fra den 24-årige mand var det ham, som stod bag profilen på det sociale medie Wickr med navnet Kingkbh1. Via denne profil fremstillede han sig selv som Satudarah-rockeren Karim Albino over for den 19-årige tiltalte. Samtidig kommunikerede den 24-årige også i eget navn med den 19-årige, som han var nære venner med.

Den 24-årige havde også en Facebook-profil, hvor han udgav sig for at være Karim Albino. Det har han tilstået over for politiet.

Hvorfor falsk rocker? Til politiet forklarede den 24-årige, at der var to grunde til, at han havde udgivet sig for at være Karim Albino.

Han ønskede, at den 19-årige ven skulle sælge kokain for ham. Derfor brugte han den falske rockerfigur til at indgå en aftale. Samtidig ønskede han at hævne sig, fordi den 19-årige havde skrevet, at han ville voldtage hans familie.

Indgik aftale om kokainsalg Aftalen om, at den 19-årige skulle sælge kokain for den falske Satudarah-rocker kom i stand dagen inden drabet på Nicoline. Til politiet sagde den 24-årige således:

- Han troede, at han skulle sælge for Karim, men det var jo mig, han skulle sælge for.

Den 19-årige havde hidtil solgt for en anden bagmand ved navn Papi. Men de var blevet uvenner, og nu var der krig. Den 19-årige stod i gæld til Papi, lige som han skyldte 50.000 kroner til Loyal to Familia, som han skulle betale i bøde for at have forladt banden.

Ny forklaring: Aftalt spil Men i en senere politiafhøring fortæller den 24-årige mand en anden historie.

Her fortæller han, at den 19-årige mand udmærket vidste, at det var den 24-årige, som stod bag Karim Albinos profiler, og at Satudarah-rockeren ikke fandtes i virkeligheden. Han fortæller, at han og den 19-årige opfandt Karim Albino for at kunne skyde skyldes på ham, hvis noget gik galt. Han regnede ikke med, at politiet kunne finde ud af, at rockeren ikke fandtes.

Men det afviste den 19-årige i retten. Han vidste ikke, at det i virkeligheden var den 24-årige, som han skrev, når han skrev med Karim Albino.

- Når jeg fik en besked, så gik jeg ud fra, at det var Karim, jeg skrev med, sagde den 19-årige i retten torsdag.

Uhyggelige beskeder Den 19-årige, den 24-årige og Nicoline var venner alle tre. Her havde den 24-årig og Nicoline aftalt, at de skulle dele alt med hinanden om, hvad Andreas sagde til dem.

Det var sådan, at det kom frem, at Nicoline kendte til den nye narkoaftale mellem Andreas og Karim Albino. Den 24-årige blev imidlertid vred over, at den 19-årige ikke kunne holde tæt med aftalen, som han ellers havde lovet. Den 24-årige begyndte nu at presse den 19-årige, fordi han havde sladret til Nicoline, som havde sagt det videre. Dette var det trekantsdrama, som udviklede sig til drab.

I sin frustration over, at Nicoline ikke havde holdt tæt med den nye narkoaftale, skrev den 19-årige til den 24-årige nogle timer inden drabet:

"Flækker den lille luder." "Hun ved for meget om mig"

Hertil svarede den 24-årige:

"Så skaf hende af vejen."

Til dette svarede den 19-årige:

"Ja"

Hvorefter den 24-årige skrev:

"Haha."

Næste besked fra den 19-årige lød:

"Jeg kvæler hende bagfra."

Og lidt senere skrev den 19-årige:

"Ok, puha. Hvornår er de her. Frygter for, at hun skriger, når der er et spisested ved siden af."

Efter en times tid sendte den 19-årige et billede til den 24-årige af den dræbte Nicoline. Billedet blev efterfulgt af en sidste besked:

"Er du stolt nu."

"Bare for sjov"

Men den 24-årige mand afviste over for politiet, at han havde haft et ønske om, at Nicoline skulle slås ihjel. Det var bare noget, han skrev for sjov, forklarede han. Det var også bare for at skrive noget, at han havde skrevet "Haha".

Den 24-årige har over for politiet peget på, at det er den 19-årige, som har dræbt Nicoline. Han afviser således den 19-åriges forklaring om, at der kom to håndlangere på vegne af Karim Albino og slog Nicoline ihjel på Københavnsvej i Køge, mens den 19-årige selv flygtede ud i husets baghave.

- Jeg ved, det er ham. Det giver ikke mening, det han siger, har den 24-årige sagt under en politiafhøring.

På torsdagens retsmøde var han ikke til stede, men var kun repræsenteret med sin forsvarer.

Der er nedlagt navneforbud i sagen. Retssagen fortsætter fredag. Der ventes, at der falder dom den 28. oktober.