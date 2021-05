SF og EL stillede forslag om at sætte samarbejdet med nemlig.com og underleverandører i bero, indtil kommunen havde undersøgt arbejdsvilkår- og forhold, blandt andet her på virksomhedens lager. Forslaget blev imidlertid stemt ned af et stort flertal, og nu afventer man Københavns Kommunes undersøgelse. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nemlig.com-forslag nedstemt: Vil afvente stor undersøgelse

Køge - 30. maj 2021 kl. 16:08 Af Anders Fallesen

Tilbage i april måned iværksatte Københavns Kommune en kontrolundersøgelse af medarbejdernes arbejdsforhold på nemlig.coms lager i Brøndby, og i sidste uge blev de første delkonklusioner lagt frem.

Her retter landets største kommune beskyldninger mod Intervare, nemlig.com's moderselskab, om underbetaling af selvstændige chauffører, som godt nok ikke er ansatte af virksomheden, men Københavns Kommune vurderer alligevel, at det er tale om et ansættelsesforhold. Det afviser Intervare imidlertid.

Temaet blev drøftet med Køgebriller ved denne uges byrådsmøde, hvor Enhedslisten og SF havde stillet fælles forslag om at igangsætte en undersøgelse af forholdene hos nemlig.com, tilknyttede selskaber og underleverandører »for at sikre, at firmaet overholder vilkårene i Køge Kommunes indkøbspolitik,« lød det.

I byrådssalen uddybede Niels Rolskov, EL-gruppeformand:

- Vi har en fantastisk flot indkøbspolitik med masser af socialt ansvar, arbejdsklausuler og kædeansvar. Når vi oplever, at der alligevel rejses tvivl om nogle af vores leverandører, mener vi, at det er helt oplagt at igangsætte en undersøgelse af forholdene. (...) Situationen er, at Odense Kommune allerede for flere uger siden afbrød deres samarbejde med nemlig.com og Intervare, og Stevns' kommunalbestyrelse har det på dagsordenen, hvor kommunens borgmester indstiller, i hvert fald i DAGBLADET, til, at man afbryder samarbejdet, sagde Niels Rolskov.

SF: Der er kød på det Fra den anden forslagsstiller, SF-gruppeformand Thomas Kielgast, lød det:

- Da vi drøftede spørgsmålet i Økonomiudvalget, handlede det om, hvorvidt det nu også kunne være rigtigt, og om ikke nemlig.com skulle have mulighed for at forsvare sig. 'Det er jo bare nogle journalister fra Politiken, der er ved at grave dette op.' (...) Når vi nu ser, at der rent faktisk er kød på det, som journalisterne har gravet frem, og at der er chauffører, der nærmest kører under slavelignende forhold og arbejder uden overarbejdsbetaling for arbejdsdage på 16-17-18 timer, synes jeg, det er helt nærliggende, at vi lægger os op ad nogle af de andre kommuner. Og siger tak for samarbejdet, men nej tak til en forlængelse af det. Endnu bedre ville det være, hvis vi sagde til nemlig.com 'det, vi ser, er så kritisabelt, at vi afbryder samarbejdet med jer,' sagde Thomas Kielgast.

Han tilføjede imidlertid også, at sidstnævnte scenarie i givet fald ville kunne ende med et juridisk efterspil, hvorfor det i hans optik nok er bedst bare at lade kontrakten løbe ud.

Klar afvisning fra flertal Alligevel bør man afvente den endelige undersøgelses konklusioner, mener et stort politisk flertal i Køge Byråd. Det er alt for tidligt at drage endelige konklusioner, påpegede blandt andre V-gruppeformand Ken Kristensen:

- Vi dømmer ikke nogen, før der er sat et ordentligt punktum for en undersøgelse eller fra en retslig instans, sagde han.

Ken Kristensen tilføjede, at sagen i hans optik har været præget af manglende nuancer, og at det hele bunder i en faglig konflikt mellem 3F og HK. Han påpegede desuden, at nemlig.com indtil for nylig havde haft overenskomst med 3F i 15 år, men at virksomheden så valgte at tegne overenskomst med HK.

- Årsagen til denne konflikt er, at to fagforeninger er kommet i slagsmål med hinanden. Det har offentligheden bare ikke rigtig fået at vide. HK er nu trådt frem og har sagt, at de har et glimrende samarbejde med nemlig.com og har taget kraftig afstand til 3F. Tilbage står en sag, der lugter langt væk, og som i bund og grund intet har med nemlig.com og arbejdsforhold at gøre, men snarere med magt og mafiametoder, sagde Ken Kristensen.

Thomas Kampmann, K-gruppeformand, lagde sig på samme linje.

- Lige præcis her er det overordentlig besynderligt, at en virksomhed, som i årevis har haft overenskomst med 3F i forhold til virksomhedens ansatte på lageret, sættes i gabestokken nu. Hvorfor har 3F ikke for lang tid siden bragt forholdene i orden, hvis de er så kritisable? De har simpelthen haft alle muligheder. Skyldes den her situation, at HK i marts meldte ud, at nemlig.com i fremtidens skal dækkes med en overenskomst fra HK og ikke 3F? Er vi dermed måske i virkeligheden vidne til en skjult konflikt mellem to fagforbund, hvor HK måske bedre forstår erhvervslivets behov for overenskomster, der er fleksible og dækker 24/7-arbejdspladser? Hvor 3F hænger fast i fordoms produktionsstrukturer og derfor bløder massivt med medlemmer og overenskomster?, spurgte Thomas Kampmann.

Afventer København Borgmester Marie Stærke fortalte, at hun for nylig bad forvaltningen om at udarbejde en redegørelse, der kortlægger rammerne for kommunens samarbejdsaftale med nemlig.com.

- Og den redegørelse viser, at der både er kommunikation mellem kommunen, nemlig.com og Intervare, men også, at det ikke bare er problemfrit at afbryde samarbejdet med knipsetag. Det kunne eventuelt godt lade sig gøre med vores institutioner, men i forhold til de udsatte og sårbare borgere, vi har, som får varer derfra, vil det være lidt sværere.

- Det, jeg primært hæfter mig ved med redegørelsen, er, at aftalen med Intervare udløber den 31. maj, altså på mandag. Og forvaltningen siger så, at den fornyer vi ikke, så længe denne debat foregår. Derfor afventer vi blandt andet Københavns Kommunes redegørelse, sagde hun,

EL: Handler kun om indkøbspolitik Niels Rolskov mente imidlertid, at debatten i vid udstrækning var kørt af sporet.

- Vores initiativsag drejer sig om Køge Kommunes indkøbspolitik, ikke om den danske model, overenskomster eller fagforeningsstridigheder. Men kun om overholdelse af Køge Kommunes indkøbspolitik og ikke andet. Så jeg vil da henstille til, at talerne forholdt sig til det og ikke alt muligt andet, sagde han og nævnte, at det ene og alene handler om at overholde en række såkaldte ILO-konventioner, der sikrer blandt andet løn- og arbejdstidsvilkår.

Ikke desto mindre var der ikke flertal for EL's og SF's forslag, der blev stemt ned af resten af byrådets partier.

I byrådsreferatet står derfor:

»Et flertal på 23 ønsker at afvente offentliggørelse af Københavns Kommunes undersøgelse, og at der dermed er mere klarhed i sagen, og henviser til redegørelse fra forvaltningen vedrørende opsigelse og udløb af kontrakten med Intervare.«

Køge Kommunes nuværende kontrakt med nemlig.com udløber den 31. november.