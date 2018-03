Uklar økonomi får nu Køge Kommune til at forlade det fælleskommunale brandsamarbejde Østsjællands Beredskab. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Nej til ny brandplan: Køge forlader Østsjællands Beredskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til ny brandplan: Køge forlader Østsjællands Beredskab

Køge - 13. marts 2018 kl. 16:15 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune træder ud af brandsamarbejdet i Østsjællands Beredskab. Det beslutter kommunens økonomiudvalg tirsdag, skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er ikke trygge ved den risikobaserede dimensionering, som Østsjællands Beredskab har udarbejdet, og vi kan ikke godkende den, som den foreligger. Vi kan ikke acceptere, at vi skal gå ned i mandskab, sådan som den vil indebærer. Vi er parate til at skulle betale noget mere, men vi har ikke kunne få at vide, hvordan og hvornår det vil være muligt. Derfor har vi besluttet at tage konsekvensen og siger nej til det fortsatte medlemskab, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Beslutningen er truffet af et enigt økonomiudvalg, som blandt andet er utilfredse med, at man ikke kan få klarheden over de økonomiske konsekvenser, hvis man siger ja til den nye brandplan.

- Hele økonomien har nærmest været usynlig, selv om vi har efterspurgt nogle tal. Vi ved, at der skal findes en besparelser hos Østsjællands Beredskab,og vi ved godt, at en del af det vil skulle findes hos os, fordi vi er nogle af de største forbrugere. Men vi finder det problematisk, at vi ikke kan få at vide, hvad der vil være af merudgifter, hvis vi ønsker et højere serviceniveau, end det, som grundpakken indeholder. Derfor har vi sagt nej, siger gruppeformand for Venstre i Køge, Mette Jorsø.

Selv om Køge nu forlader Østsjællands Beredskab, afviser økonomiudvalget at indgå et mindre samarbejde med andre kommuner.

Østsjællands Beredskab er en samarbejde mellem Køge, Stevns, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner.