Send til din ven. X Artiklen: Nej tak til lokale folkeafstemninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej tak til lokale folkeafstemninger

Køge - 19. november 2017 kl. 20:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man styrke borgerinddragelsen i demokratiet gennem lokale, bindende folkeafstemninger om relevante emner i de enkelte kommuner? Det mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl (LA), der har et flertal i Folketinget bag sig i sagen. Der er allerede i dag mulighed for at udskrive vejledende folkeafstemninger uden de altså er bindende for politikerne.

"Det skulle gerne give et større engagement blandt borgerne, at afstemningerne bliver bindende," siger Simon Emil Ammitzbøll til Berlingske, men i Køge Kommune skal man alligevel næppe se frem til at skulle til folkeafstemning lige foreløbig.

Kun Liberal Alliance, De Radikale, Nye Borgerlige, Nær-Demokratiet, Alternativet og Enhedslisten bakker umiddelbart op om forslaget, mens hverken Socialdemokratiet, De Konservative, Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Demokratilisten mener, at det er den bedste vej til at inddrage borgerne.

"En afstemning omkring lokale emner gør det nærmest umuligt at lave budgetter, hvor borgerne pludselig vil have en kulturhus eller andet til 100 millioner," siger Bent Sten Andersen (DF) eksempelvis.

"Som udgangspunkt lyder ideen god, men mange sager er meget dilemmafyldte, og det kræver ofte en dyb indsigt i problemstillingerne for at kunne tage en kvalitativ beslutning," siger Thomas Kielgast (SF).

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Idéen er spændende og jeg kan godt lide tanken, men jeg vil langt hellere inddrage borgerne på en helt anden måde. Hvis jeg bliver borgmester vil jeg samle byrådet om en række visioner, hvor vi inddrager befolkningen i udarbejdelse af løsninger fx forældre til børn med diagnoser om, hvordan vi kan forbedre samarbejdet med kommunen. Det kunne også være arbejdet med udviklingen af Marinaen, eller hvordan vi kan støtte op om Borups lokale handelsliv. Jeg er helt sikker på, der sidder en række borgere, der gerne vil bidrage med idéer og forslag til løsninger. Der udover har vi jo en række høringer, borgermøder og dialogmøder, hvor vi inddrager borgerne.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Det er i tråd med vores politik om, at inddrage borgerne noget mere i de politiske beslutninger. Udover folkeafstemninger, som er en interessant tanke, der stiller vi et forslag, som går på at borgerne kan få en sag i byrådet, hvis de kan samle nok underskrifter til det. Vi har også en tanke om oprettelse af et by forum, hvor de mindre bysamfund kan få mulighed for, at påvirke politiske beslutninger, som vedrører deres lokalsamfund.

Flemming Christensen, De Konservative

Som udgangspunkt tror jeg det er en dårlig ide.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

Jeg synes det er en fantastisk idé, da vi er varme fortalere for "mer´ borger og mindre politiker". Jeg tror på borgerne skal inddrages meget mere og tage ejerskab.

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Nær-demokratiet har tilsagt denne nye mulighed for borgerinddragelse, som vi lægger meget vægt på, men det forudsætter, at ikke kun byrådet, men også et nærmere bestemt antal borgere skal kunne stille krav om sådanne folkeafstemninger, for ellers vil muligheder for at udskrive kommunale folkeafstemningen ikke blive anvendt særligt ofte, da det må frygtes, at et byråd ikke af egen kraft vil have interesse i sådanne kommunale afstemninger .

Thomas Kielgast, SF

Som udgangspunkt lyder ideen god, men mange sager er meget dilemmafyldte og det kræver ofte en dyb indsigt i problemstillingerne for at kunne tage en kvalitativ beslutning. Det er sjældent et ja eller nej, men en samlet kompromisløsning, som er bedst for hele kommunen.

Vi vil dog ikke afvise, at det i nogle meget specielle sager vil kunne være godt med en lokal Folkeafstemning, hvis sagen egner sig til dette.

I SF er vi optaget af at lytte til borgerne, og mener at der er mange andre gode måder, at inddrage dem i beslutningsprocesser i hverdagen.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Vi har sådan set sympati for foreslaget og vil bakke det op.

Jo mere magt borgerne får, jo mere frihed. Det vil også hjælpe med at kunne opdyrke en endnu sundere demokratisk blandt borgerne, som vil være bedre rustet frem til valgene.

Karsten Jensen, Demokratilisten

Det er en meget dårlig ide. Vores folkestyre bygger på repræsentativt demokrati og "løse" folkeafstemninger vil kun resultere i tilfældige beslutninger, der alt for nemt vil blive påvirket af demagoger, uden ansvar. Retsforbeholdet og Brexit in mente.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Dårlig idé, vi holder valg den til byrådet den 21.november 2017 her giver borgerne mandat de de politikere som bliver valgt. En afstemning omkring lokale emner gør det nærmest umuligt at lave budgetter, hvor borgerne pludselig vil have en kulturhus eller andet til 100 millioner. Så brug i stedet jeres lokalpolitikere - som mange gode borgerforeninger gør.

Mette Jorsø, Venstre

På nuværende tidspunkt går vi ikke ind for lokale folkeafstemninger. Hvis det er bindende afstemninger, kan det udløse nogle budgetmæssige udfordringer og omvendt, hvis afstemningerne ikke er bindende, så stiller vi måske noget i udsigt, som vi ikke kan levere.

Niels Rolskov, Enhedslisten

Enhedslisten har tidligere foreslået det samme i folketinget så den er vi med på!

Mickal Andersen, Alternativet

I Alternativet i Køge mener vi at det er et godt forslag. Vi ønsker en styrket VI-følelse i kommunen, og det får vi ved at inddrage flere i beslutningsprocessen. VI følelsen har den fordel, at borgerne mere helhjertet deltager i beslutningerne og bedre forstår, hvorfor at andre med en anden mening har valgt noget andet end man selv ønskede. Det er stadig byrådet, som har ansvaret, og den endelige beslutning, men for udvalgte områder/emner kan dette være et super værktøj, sammen med mere brug af paragraf 17 stk. 4 udvalg med deltagelse af borgerne. Borgerinddragelse i beslutningerne i Køge Kommune er en mærkesag for Alternativet.