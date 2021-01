Nedrivning af næsten 50 års klubhistorie

Se billedserie Køge Boldklubs gamle lokaler rives ned i den kommende tid for at give plads til udviklingen i idrætspark-området. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 29. januar 2021 kl. 09:37 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Køge Boldklubs gamle klubhus har været rammer om klublivet og et utal af festlige lejligheder gennem knap 50 år, men i disse dage er det ved at være sidste chance for at se klubbens gamle samlingssted.

I begyndelsen af denne uge begyndte nemlig nedrivningen af bygningen som endnu et led i den samlede udvikling i området med Køge Idrætspark og den nye Hal 3.

I søndags åbnede klubben dørene for de sidste, der lige ville kigge forbi og tage afsked med lokalerne, og nu er rydningen af bygningens lokaler i fuld gang. Miljøsaneringen af lokalerne ventes klaret inden udgangen af uge 6, og i begyndelsen af uge 7 venter man at indlede selve nedrivningen af bygningen.

Arbejdet står ifølge planen på frem til uge 14 i starten af april.

Imens er Køge Boldklub naturligvis for længst rykket ind i sine nye rammer, som man overtog lige før jul. I det nye byggeri har man både depotrum og omklædning i stueetagen, mens man har fået kontor på førstesalen i det sydvestlige hjørne af den nye bygning, som er en del af Køge Idrætspark.

- Vi er meget glade for de nye rammer - især når vi for alvor kan tage dem i brug, når vi kommer på den anden side af coronanedlukningen, siger Brian Hansen, der er formand for Køge Boldklub.

Imens bliver cafeteriaet i den nye hal 3 lige over for Køge Boldklubs nye lokaler det kommende mødested for klubbens medlemmer - til erstatning for det gamle klubhus.

- Vi glæder os til at blive en del af miljøet i de nye omgivelser, som også vil blive brugt af medlemmerne af de mange andre klubber her i området, siger Køge Boldklubs formand, som til gengæld ærgrer sig over, at coronaen desværre også kom i vejen for den store farvelfest, der var planlagt i det gamle klubhus 16. januar.

- Nedlukningen ødelagde desværre vores farvelfest for både medlemmer og de mange andre, der har haft deres gang i klubhuset. Desuden er indvielsen af de nye faciliteter selvfølgelig også udsat til et tidspunkt, hvor der er mulighed for at samle folk, fortæller Brian Hansen.

Der er ingen aktuel alternativ dato for indvielsen, da man afventer udviklingen i coronarestriktionerne.

Bygningen med klubhuset blev indviet i marts 1973, og noget bliver der i øvrigt tilbage af det historiske klubhus, for ifølge Køge Boldklub er det planen, at en række af murstenene fra klubhuset skal genanvendes til opbygning af to støvlevaske i forbindelse med de nye omklædningsfaciliteter på anlægget.