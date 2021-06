Politiet opfordrer til, at man foretager et kontrolopkald til politiet hovednummer, hvis man får et mistænkeligt opkald fra en person, som præsenterer sig som politimand. Foto: Katrine Wied

Navne som Gerda, Henny og Ruth tiltrækker svindlere

Køge - 26. juni 2021 kl. 05:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Navne, der signalerer, at man har rundet de 70 år, fungerer som magnet på telefonsvindlere.

Politiet i Køge efterforsker lige nu op mod otte sager, hvor ældre kvinder er blevet ringet op af gerningsmænd, som har udgivet sig for at være fra politiet eller banken med det formål at få den ældre kvinde til at udlevere bankoplysninger eller NemId.

Og noget tyder på, at det er kvindernes fornavn, som gerningsmændene bruger til at indkredse deres ofre.

- Vi har gennemgået navnene på ofrene. De hedder noget som Henny, Ruth og Gerda. Det er navne, som man kan finde frem til i offentlige registre som Krak eller 118, og som indikerer, at pågældende er oppe i alderen, siger Martin Bjerregaard, der er pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi.

Lagde dankort på trappen I denne uge har der været flere af den type sager i Køge-området, fortæller politiet.

- En 91-årig kvinde fra Køge blev tirsdag aften ringet op af en fremmed mand, som sagde, at han ringede fra Københavns Vestegns Politi. Han siger, at han gerne vil komme på besøg hos kvinden for at hjælpe hende med nogle bankting. Heldigvis gennemskuer hun, at der er noget galt og kontakter nogle pårørende, som råder hende til at låse sin dør og lade være med at lukke op, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I en anden sag, som politiet efterforsker, bliver en ældre kvinde fra Tune i torsdags kontaktet på telefonen af en mand, som siger, at han arbejder i Nordea.

- Den falske Nordea-mand vil have den ældre dame til at lægge sit dankort i en kuvert på trappen, og så vil der komme en mand og hente det, og det gjorde der rent faktisk. Manden sagde også, at politiet ville komme senere og snakke med hende, og det er først da politiet ikke kommer, at hun reagerer, og kan konstatere, at hun har mistet 14.000 kroner fra sin konto, siger Martin Bjerregaard.

Han fortæller, at gerningsmændene kan være meget kreative med at finde på påskud

- Fantasien sætter ingen grænser for, hvad folk bruger som undskyldning for at tage uopfordret kontakt til borgerne med fusker-ting. Det er en nem måde, så længe det kun er et telefonopkald. Nogle gange står de sågar lige uden for døren, mens de ringer, siger Martin Bjerregaard.

Smæk røret på Politiet opfordrer de ældre til at foretage et kontrolopkald til banken, politiet eller den myndighed, som svindleren nu siger, at han kommer fra.

- Når nogen ringer og vil have meget personlige oplysninger, der relaterer sig til NemId, bankoplysninger, dankortoplysninger og lignende, så skal man lukke i som en østers og afbryde telefonopkaldet, siger Martin Bjerregaard.

Den slags vil en rigtig politimand ikke bede om at få udleveret.

- Hvis en person præsenterer sig som fra politiet, kan man altid foretage et kontrolopkald til politiet. Så spørg efter hvor vedkommende arbejder henne og ring til politiets hovednummer, det der slutter med 1448, og bed om at blive omstillet til vedkommende, lyder Martin Bjerregaards råd.

Han opfordrer også pårørende til at tale med deres ældre familiemedlemmer.

- Budskabet er også til de ældres personers børn og børnebørn om at tage en snak med deres ældre pårørende om risikoen, og forklare at man laver kontrolopringning, siger Martin Bjerregaard.