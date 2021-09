Se billedserie Nu runder naturens mand endnu et skarpt hjørne og Henrik Petersen kan i dag fejre sin 80 års fødselsdag.

Naturens grand old man trives i det grønne

Køge - 02. september 2021 kl. 08:50 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Henrik Petersen er født før verden gik af lave og da naturen bare var noget man gik ud i.

- Jeg har altid været interesseret i naturen og kan da stadig huske, hvordan vi som børn løb ud og legede i skoven, byggede huler og fiskede i Lellinge Å, 200 meter fra hvor vi boede ved Krageskovbakke udenfor Køge. Dengang var der masser af ørreder og ål i åen, mens insekterne summede på markerne i nærheden. Men siden er det jo gået voldsomt tilbage for naturen, siger Henrik Petersen med beklagelse i stemmen.

Man kan nu ikke anklage den mangeårige formand for Dansk Naturfredningsforening lokale afdeling i Køge, for at være en del af dén udvikling. Han har nemlig altid stået vagt om, at politikere og andre skal passe på naturen, når de lægger planer.

Han var formand for DN Køge fra 1992, hvor han overtog posten efter Svend Brendstruo og frem til 2019.

Han fortæller, at det hele begyndte med et oplæg han var ude til, hvor der skulle rejses en fredningssag omkring en lokal mose.

- Her tænkte jeg straks, at det var en forening, jeg gerne ville være medlem af, for jeg kunne se deres engagement omkring sagen, husker han om, hvordan han kom ind i DN Køge.

Han er oprindelig uddannet indenfor shipping, men har også været mange år i kriminalpolitiet.

Hans baggrund har givet ham et godt udgangspunkt for at nærlæse blandt andet lokalplaner, miljøplaner eller andre dokumenter kommunen lægger frem.

- Jeg har haft en evne til hurtigt at kunne læse mig frem til, hvor de har dårlig samvittighed, udtrykker han det og fortæller, at derudover gælder det som naturkæmper om at vælge sine kampe, så man kan sætte ind, hvor der er mulighed for at gøre en forskel.

- Her må jeg sige, at jeg synes Køge Kommune prøver at lave nogle gode ting, selvom det historisk set ikke har været socialdemokratiets spidskompetance, bemærker han.

Når Henrik Petersen kigger tilbage på sit store engagement for den lokale natur, så er det hele samarbejdet omkring projekterne, han glæder sig mest over.

- DN Køge har i min tid haft et rigtig godt samarbejde med blandt andre Køge Kommune, de lokale foreninger og ETK Køge. Det er muligheden for at skabe resultater og passe på naturen ved en fælles indsats, der har gjort arbejdet spændende, siger han og roser også den nye formand for DN Køge, Birgit Mindegaard, for at have sat gang i gode ting.

Han kan ikke se, hvordan vi kan undvære engagerede mennesker, der kæmper naturens kampe:

- Det er vigtigt at passe på naturen, for det handler jo i sidste ende om vores egen overlevelse. Hvis vi for eksempel udrydder nogle arter af insekter eller andre dyr, så breder det sig som ringe i vandet og går ud over andre arter, pointerer han.

Henrik Petersen fylder 80 år i dag og glæder sig til at fejre det med hele familien.