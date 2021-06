Meick Jensen (i midten) begynder 1. juli som voksenelev hos Jesper Ladegaard Nielsen (tv.) og Aktiv Fritid efter en periode i virksomhedspraktik i specialforretningen. Konsulent Malene Ginsbo formidlede kontakten mellem parterne, hvor interessen for naturen er den oplagte fællesnævner. Foto: Martin Rasmussen

Naturen blev Meicks vej til et nyt arbejdsliv

Køge - 23. juni 2021 kl. 18:48 Af Martin Rasmussenmartin.s.rasmussen@sn.dk Kontakt redaktionen

Da Meick Jensen for tre år siden gik rundt som salgsleder med stort ansvar og lange arbejdstider i Nordjylland, havde han næppe forestillet sig en fremtid som voksenelev i specialforretningen Aktiv Fritid i Køge.

Men det er netop den rolle, han fra 1. juli ansættes til efter nogle svære år, hvor stress og depression midlertidigt slog ham ud af kurs, men hvor en virksomhedspraktik hos netop Aktiv Fritid viste sig at være den helt rigtige vej tilbage til arbejdsmarkedet for ham. Hans store naturinteresse blev indgangen for ham.

- Det er snart tre år siden, jeg ramte muren med stress, mens jeg var salgsleder og arbejdede 60-70 timer om ugen. Da jeg havde det værst, havde jeg svært ved bare at forlade mit hjem, og mens jeg blev sindssyg af at rende rundt derhjemme, så kunne jeg heller ikke overskue at møde ind på et arbejde. I den periode genfandt jeg til gengæld min passion for naturen, og det blev en del af min helingsproces at gå lange ture med hunden og at sidde ved at bål og kigge ind i flammerne, fortæller han om den svære tid, som nu altså har medvirket til, at han har fået job hos Aktiv Fritid.

- Jeg var så heldig at lande i en kommune, hvor man spurgte til, hvad jeg kunne tænke mig at lave, og vi endte med noget med outdoor og salg, fortæller han om flytningen tilbage til Østsjælland, hvor han også oprindelig stammer fra, og han kalder det i dag "en gave pakket ind i noget meget grimt papir", at han gennem sin stresssygdom og depression nu er endt med at beskæftige sig med et område, som han holder meget af.

Gik selv ned med flaget

Det kan han blandt andet takket Jesper Ladegaard Nielsen for. Han er indehaver af Aktiv Fritid, hvor man siden åbningen i slutningen af 90'erne har vægtet både ansættelse af elever og folk i arbejdsprøvning og virksomhedspraktik.

- Der er mange, der rammer muren på et tidspunkt i løbet af livet. Jeg gik selv ned med flaget i en periode, dengang vi åbnede, hvor det var lige med nød og næppe, jeg holdt fast med det yderste af neglene. Det betyder, at jeg godt ved, hvordan det er, når systemet ikke fungerer, siger Aktiv Fritid-indehaveren.

- Noget af det, jeg brænder mest for, er at hjælpe folk i eksempelvis praktik og arbejdsprøvning. Det er spændende at se, hvad der sker, når folk starter op med få timer om ugen og så langsomt bygger på og gradvist begynder at fungere bedre, og det har været megafedt at se Meick gennem denne proces, siger Jesper Ladegaard Nielsen.

Meick Jensen startede i november med tre timers arbejde tre gange om ugen og har siden gradvist bygget flere og flere timer på - nogle gange så hurtigt, at arbejdsgiveren måtte minde ham om, når det var tid til at gå hjem, og derfor ser begge parter frem til at han nu kan fortsætte i forretningen som voksenelev.

Alle har potentiale Det blev socialfaglig konsulent Malene Ginsbo fra firmaet Ginsbo|Valentin, som førte parterne sammen. Ginsbo|Valentin assisterer blandt andet jobcentre som anden aktør inden for beskæftigelsesområdet og skabte altså kontakten med Aktiv Fritid, lige som man blandt andet har stået for løbende opfølgning siden.

- Vi drives af at ville gøre en forskel for den enkelte person. Hvis tingene skal lykkes, så skal det være det helt rigtige match, og det føler vi, at det er i denne situation. Jesper og Aktiv Fritid forstår de nødvendige hensyn, der er brug for i sådan en proces, siger Malene Ginsbo.