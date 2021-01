Natarbejde på stationsbroen

- Vi er ud fra en sikkerhedsvurdering kommet til den konklusion, at risikoen for, at for eksempel et barn skulle finde på at bruge den nederste kraftige egetræsliste som fodtrin for at kravle op på rækværket vejer tungere end funktionen som håndliste for gående. Derfor har vi nu besluttet at fjerne den nederste liste på brodækket, fortæller chefkonsulent Lene Jensen fra Køge Kyst.