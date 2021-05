Narkobilist afsløret med ulovlig kniv

Patruljen vuderede, at den 19-årige mand, som kørte bilen, var påvirket. Han blev derfor testet med narkometeret, som viste et positivt udslag for hash og kokain. Den 19-årige blev sigtet for narkokørsel og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Han blev også visiteret, hvor politiet fandt en ulovlig kniv, så den 19-årige blev sigtet for at overtræde knivloven. Patruljen ransagede bilen og visiterede de øvrige tilstedeværende, men fandt ikke mere ulovligt.