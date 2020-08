Næsten ubrugt whistleblower-ordning fortsætter

Det skal fortsat være muligt for medarbejderne i Køge Kommune at benytte den relativt nye og anonyme whistleblowerkanal til at oplyse om ulovligheder, bedrageri eller alvorlige brud på de interne retningslinjer i kommunen.

Ny kampagne

Indgangen til whistleblowerordningen er Køge Kommunes chefjurist. Her sker kontakten enten via link på kommunens intranet, ved at møde op, sende et brev eller en mail eller med en telefonopringning. Via linket på kommunens intranet kan whistlebloweren forblive anonym, og det er firmaet Got Ethics, som står for ordningen. Den har kostet 15.000 kroner etablere og koster derudover 32.000 kroner om året i licens.