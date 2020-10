Artiklen: Nægtede at bruge mundbind: Men så skete dette...

Hvis man nægter at bruge mundbind på steder, hvor det er lovpligtigt, så er det ikke specielt smart at gøre det lige foran politiet.

Torsdag aften omkring kl. 18.30 bemærkede en politipatrulje, der opholdt sig på et spisested på Vordingborgvej i Herfølge, at en mandlig kunde kom ind i restaurationen uden at bruge mundbind, som det er påkrævet ifølge COVID-19-restriktionerne.