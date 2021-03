Naboerne blev trætte af højlydt soundboks

De spillede høj musik, som generede de omkringboende, så en patrulje kørte til stedet. Patruljen kunne se, at samtlige tilstedeværende skyndsomt løb væk ved politiets ankomst.

Tilbage stod en højtspillende soundboks, som blev slukket af politiet. Et par unge drenge kom til stedet, men de kendte ikke noget til soundboksen og kunne i øvrigt ikke mistænkes i at have foretaget noget strafbart.

Politiet besluttede derfor at tage soundboksen med sig som hittegods til politistationen i Køge, hvor ejeren kan henvende sig med behørig dokumentation for at få soundboksen udleveret.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.