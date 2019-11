Frem til i går var sagen om det planlagte byggeri på Carlsensvej, hvor Bryghuset Braunstein planlægger at opføre et pakhuslignende byggeri, i naboorientering. Planerne får nu en lille gruppe naboer til at kritisere kommunen for at dispensere fra områdets lokalplan. Illustration: ADEPT Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Naboer på havnen: - Det nye Braunsteinbyggeri passer ikke ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer på havnen: - Det nye Braunsteinbyggeri passer ikke ind

Køge - 02. november 2019 kl. 12:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Køge Kommune vælger at dispensere fra gældende lokalplaner, bør dispensationerne i særlig grad være i tråd med intentionerne i den eksisterende lokalplan og ikke mindst tage hensyn til det visuelle udtryk i området.

Det mener Michael S. Petersen, beboer på Havnen 17A, som i forbindelse med en naboorientering vedrørende Bryghuset Braunsteins planer om et nyt community og tap house på Køge Havn nu har stillet en række spørgsmål til Køge Kommune. Spørgsmål, som han håber at få svar på snarest.

Avisen har desuden gennemlæst skrivelser fra yderligere to beboere på Havnen, der også er betænkelige ved udsigterne til det planlagte byggeri.

Naboerne savner således mere information om alt fra lokalplansdispensationer, til bygningens visuelle fremtoning, byggehøjde og de videre planer for området. Michael S. Petersen vil nødig betragtes "som en gammel mand," fortæller han, men tilføjer blot, at han ikke mener, at de fremlagte planer vil passe ind i det eksisterende miljø på havnen.

Michael S. Petersen er formand for ejerforeningen Havnen 17-19, men understreger, at han alene udtaler sig som privatperson og ikke på vegne af foreningen. Og hans spørgsmål til kommunen skal ikke ses som en decideret modstand mod planerne, for principielt har han intet imod, at grunden bebygges, fortæller han.

- Men jeg mener, at det absolut skal ske i henhold til den vedtagne lokalplan og uden særlige dispensationer. I fald det vil kræve dispensationer, bør disse være helt i tråd med intentionerne i den eksisterende lokalplan og med Havnens generelle brug og udseende samt respekt for de gamle bygninger og miljøet i såvel Køge Centrum som den gamle Køge Havn. Baggrunden for dette er selvfølgelig, at der gennem tiderne er set alt for mange »dispensationer,« som på grund af deres formål helt har ødelagt meningen med den gældende lokalplan. Det gælder altså om at fastholde planen - og ikke om at finde dispensationsmuligheder og »smuthuller,« skriver han i sit naboorienteringssvar til kommunen.

Naboorienteringen varede 14 dage og sluttede i går.

Michael S. Petersen efterlyser desuden mere information om de langsigtede planer for grunden. I første omgang får Bryghuset Braunstein dispensation fra lokalplanen i de kommende tre år, men herefter skal der i givet fald dispenseres igen.

Og med en allerede udmeldt maksimal levetid på ni år, inden Køge Kyst skal have plads til et permanent byggeri i forbindelse med Søndre Havns etape 6, er der altså sat en bagkant på det kommende community houses levetid.

I naboorienteringssvaret skriver Michael S. Petersen:

- Materialet oplyser, at der er tale om en midlertidig bygning, som kræver dispensation fra lokalplanen. Køge Kommune mener åbenbart på forhånd at kunne udtale, at der kan gives dispensation i tre år jævnfør planloven. Den nævnte mulighed for forlængelse ses ikke dokumenteret - I bedes oplyse det juridiske grundlag for forlængelse. Som det ses af det fremsendte materiale, accepterer Køge Kyst (ikke Køge Kommune!) tilsyneladende ukritisk en forventet forlængelse med yderligere tre år til en samlet dispensationstid på 9 år. Derefter »frigives byggefeltet til permanent byggeri.« Alt dette vedrørende dispensation bedes uddybet med dokumentation/præcedens i forhold til niårig dispensation, der jo meget nemt kan blive permanent - således at det midlertidige i byggeriet er glemt, og »Tap house« får lov at blive stående, skriver Michael S. Petersen.

Op til den politiske behandling af sagen i begyndelsen af oktober oplyste Teknik- og Miljøforvaltningen, at der normalt ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, men at »planloven rummer mulighed for dispensationer til midlertidige aktiviteter, når projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen.

I det konkrete tilfælde er projektet i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger Søndre Havn til centerformål og desuden udpeger området som byomdannelsesområde. Funktionen etableres desuden i tilknytning til Braunsteins eksisterende faciliteter i området,« skrev forvaltningen i en politisk sagsfremstilling.

Det forventes, at den nye pakhus-lignende bygning i to etager kan stå klar allerede til næste sommer.

Læs desuden svar fra udvalgsformand Niels Rolskov (EL) i DAGBLADET Køge.