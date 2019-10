Se billedserie Der er blevet meget mere ordnede forhold, når unge fester i Lovparken, fortæller lokalbetjent Nick Larsen og nabo til Lovparken, Steen Rasmussen. Når der af og til stadig opstår problemer, er det typisk begået af unge, der kommer fra andre kommuner. Solrød, Greve eller Stevns. De har lidt sværere ved at forstå problematikken, lyder det fra de to. Foto: Katrine Wied

Naboer og politi: Der er ro på i Lovparken

Køge - 27. oktober 2019

Det har været en markant mere rolig sæson for unges fester i Lovparken i Køge end tidligere. Sådan lyder det fra både naboer og politi.

- Det er første år i en hel del år, hvor der er kommet meget mere ro i vores Lovpark. Den bliver brugt, også ret markant, men der er meget mere ro i forhold til musik og støj og meget bedre oprydning, siger Steen Rasmussen, der bor ud til Lovparken.

Han mener, at især større synlighed fra politiet side har gjort en forskel.

- Vi, der bor omkring Lovparken, vurderer, at politiets øgede synlighed er med til at lægge en dæmper på det, og vi tror også, at den er med til at fjerne de elementer, som vi helst ikke have i parken, siger Steen Rasmussen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er det lokalbetjent Nick Larsen, som har fået opgaven med at holde et skarpt øje med de unge, når de samles og fester i Lovparken midt i byen.

- De fleste unge kommer med gode intentioner om at hygge sig og have det rart. Men et samarbejde naboerne, de lokale uddannelsesinstitutioner og politiet har gjort de unge mere bevidste om at tage hensyn, fortæller Nick Larsen.

Også SSP har været involveret i arbejdet.

Der har endvidere været en workshop på Køge Gymnasium, hvor eleverne lavede et 24-timers forløb og arbejdede med, hvordan man kan gøre lovparken attraktiv for alle.

- Det kom der nogle løsningsforslag ud af, og det synliggjorde en problemstilling, som de unge ikke tidligere havde taget stilling til, siger Nick Larsen, og peger på, at de unges ophold er sæsonbetonet til de lune måneder.

Også Køge Handelsskole er med i samarbejdet.

Det har også betydet en forskel for naboerne.

- Nu kan vi gå ud og snakke med de unge. Før turde naboerne ikke gå derud af frygt for repressalier. Nu får vi en snak med dem. Vi har også delt bolcher og chokolade ud til oprydningsholdet dagen efter. Det faldt i god jord, fortæller Steen Rasmussen.

Sluttidspunkt For naboerne er det også væsentligt, at der er kommet et regelsæt, som de unge overholder.

- Der er stadig nogle af de spontane fester og nogen, som mødes dernede. Men en del af konceptet for brugen af Lovparken er, at de unge skal ansøge om lov til at holde for eksempel Frøfest eller Ølympic. Så følger der betingelser med, blandt andet om, at de skal underrette naboerne hele vejen rundt om parken. De må heller ikke have de her kæmpestore musikanlæg med, og hvis det er organiserede fester, skal der være et tidspunkt, hvor det slutter. Dette er de gode til at overholde, siger Steen Rasmussen.

Nu føler naboerne sig også hørt af politiet.

- Når naboerne ringer til vagtcentralen, er der en forståelse for, at Lovparken er udsat. Samtidig med, at der er enighed blandt naboerne om, at vi ikke ringer alle sammen, for vi ved godt, at det er en belastning for politiet.