Politisk flertal er klar til at betale halvdelen af beløbet, så en forening kan købe Præsteskoven, der ellers vil blive fældet på samme måde som Skideskoven i Herfølge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Naboer jubler: Politikere klar med penge til at redde truet skov

08. juni 2021

- Jeg er total-glad.

Begejstringen er enorm i den nystiftede forening Herfølge Folkeskov og Præsteskoven, for mandag fik de et tilsagn om, at hvis de kan skaffe halvdelen af det beløb, som Vallø Stift er villige til at sælge præsteskoven for, så vil Køge Kommune toppe op med resten af pengene.

- Så mangler der bare den anden halvel. Det gør bare håbet endnu større og så er målet der næsten, siger Camilla Nihøj, som er nabo til Præsteskoven og medstifter af skovforeningen.

Mandag drøftede økonomiudvalget ønsket fra foreningen om, at kommunen betale halvdelen af mellem 3 og 4 millioner kroner, som det forventes, at Vallø Stift vil forlange for at sælge skoven i Herfølge. Dermed er Præsteskoven rykket et meget stort skridt væk fra risikoen for at blive fældet. Hvis ikke det lykkes at rejse penge, skal Præsteskoven fældes som driftsskov tilhørende Vallø Stift.

- Der var god stemning omkring Præsteskoven, og borgmesteren går nu videre med en snak med dem, som har lovet at etablere en forening, så jeg er stadig optimistisk. Hvis der er succes med, at foreningen vil stille med 50 procent af midlerne, tror jeg, at vi kan finde en god køreplan, siger gruppeformand for Konservative, Thomas Kampmann.

Også Venstre er parat til at hjælpe Præsteskoven.

- Vi blev enige om at hjælpe det, vi kan. Vi vil gøre alt for at bevare Præsteskoven. Vi vil godt være med på en model, hvor vi lægger halvdelen, vores grønne natur er noget af det vigtigste for os, men så skal foreningen selv lægge den anden halvdel. Vi skal også kunne godkende ordensreglerne, for skoven skal være tilgængelig for alle, siger gruppeformand for Venstre, Ken Kristensen.

Han understreger, at skovforeningens andel er afgørende for kommunens medvirken.

- Hvis ikke de kan finde den anden halvdel af beløbet, så falder projektet, siger Ken Kristensen.

Formand for Klima- og planudvalget, Niels Rolskov (EL), er nogt mere forsigtig i sin formulering.

Det var jo ikke et rigtig punkt, men en snak, men der var positive tilkendegivelser, og borgmesteren arbejder videre med sagen. Jeg er optimist. Det kan godt være en god løsning, at det bliver i foreningsregi, siger Rolskov.

Er du villig til at finde penge, som vil blive kommunens andel?

- For mig ligger det ikke fjernt at kommunen skal investere i naturen. Det ligger lige til højrebenet. Det er fint nok med skovrejsning, men her får vi muligheden foræret for at få skabt biodiversitet meget hurtigt. Hvis man lader skoven blive mere vild, kommer der hurtigt andre arten til også. Det må nok være op til den forening, hvordan de synes den skal udvikle sig, siger Niels Rolskov.

Optimistisk forening

Hos forening Herfølge Folkeskov og Præsteskoven har man stor tiltro til, at det nok skal lykkes at skaffe beløbet ved indsamling, sponsorater og medlemskaber af foreningen.

- Det skal vi nok skaffe. Spørgsmålet er hvor travlt vi har. Det er vi nødt til at undersøge, siger Camilla Nihøj.

Ifølge foreningen havde Vallø Stift sat en deadline i fredags, hvor de ville have besked fra køberne om de kunne skaffe pengene. Ellers ville stiftet bestille entreprenørene, der i givet fald skal fælde skoven til august.

- Jeg er stadig fuldt optimist. Der er mange muligheder, blandt andet vi arbejder på en hjemmeside, siger Camilla Nihøj.