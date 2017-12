To brødre på 53 og 54 år opbevarede kanonslag med i alt 52 kilo sprængstof. Var der gået ild i dem, ville det have medført en kædereaktion på to-tre eksplosioner, der ville have fået bygningdele fra det skur, de blev opbevaret i, til at flyve flere hundrede meter gennem luften. Arkivfoto: Lars Skov

Naboer i livsfare: Brødre skjulte 5850 kanonslag i træskur

Køge - 13. december 2017 kl. 13:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ville medføre store ødelæggelser og være forbundet med livsfare at opholde sig i nærheden, hvis en gnist havde antændt 5850 ustabile og ulovlige kanonslag, som to brødre opbevarede i et skur i en rækkehushave i Køge.

Det forklarede forsvarets ammunitionsrydningsekspert, da han afgav forklaring i retssagen mod brødrene.

- Hvis brandfolk skulle have evakueret området i tilfælde af en brand, ville man sætte brandfolkenes sikkerhedsafstand til 1000 meter. Alle i området vil blive evakueret, sagde sprængstofeksperten.

Han forklarede videre, at en gnist ville have startet en kædeeksplosion, der ville få bygningsdele fra skuret til at flyve i alle retninger. Han vurderede desuden, at sikkerhedsafstanden til skuret med kanonslagene var mindst 400 meter i fri luft. Befandt man sig inde i beboelse, var sikkerhedsafstanden 270 meter, og det var livsfarligt at opholde sig 20 meter væk, hvilket vil sige, at flere beboere rundt om storebrorens hus har været i livsfare, hvis der skulle ske en eksplosion. De 5850 kanonslag indeholder tilsammen 52 kilo sprængstof.

Den 54-årige storebror erkendte, at han havde opbevaret kanonslagene for sin lillebror. Den 53-årige lillebror nægtede derimod ejerskab af andet end 500 kanonslag.

I Retten i Roskilde forklarede den 54-årige storebror, at han havde indvilget i at opbevare kanonslagene for sin lillebror.

- Han spurgte, om ikke jeg kunne opbevare kanonslag for ham. Det var jeg ikke så meget for, men han havde en stor, meget dyr Weber-grill. Den kunne jeg få, hvis jeg opbevarede fyrværkeriet. Den grill ville jeg meget gerne have, så jeg sagde ja. Jeg vidste godt, at det ikke var lovligt, sagde den 54-årige storebror, der anslår, at grillen er 11.000 kroner værd.

Men da lillebrorens tur til at afgive sin forklaring i retten, afviste han, at det hang sådan sammen. Han ville kun erkende, at 500 af de 5850 kanonslag var nogle, som han var kommet med. Resten måtte være storebrors egne, lød det.

De 500 var kanonslag, som han havde købt billigt af Claus Nielsen, fordi denne skyldte ham penge.

- Jeg ville give de 500 kanonslag til min storebror, så han kunne tjene penge op til jul til medicin og gaver, forklarede den 53-årige mand, der beskrev sig selv som familiens grimme dreng, der har været dømt for ulovligt fyrværkeri to gange før.

De blev begge kendt skyldige i grov overtrædelse af fyrværkeriloven under skærpende omstændigheder og for at have udsat andre for fare for egen vindings skyld.

Den 53-årige lillebror blev således idømt 40 dages betinget fængsel, mens den 54-årige storebror fik 30 dages betinget fængsel. Begge modtog deres domme.