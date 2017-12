Se billedserie Beboerne på Sveasvej har indenfor kort tid fået deres vej gravet op to gange i forbindelse med at VEKS først skulle nedlægge fjernvarmerør og derefter reparere skader på rørene. En beboer i området fortæller, at man mistænker den tunge trafik på villavejen for at være skyld i bruddet - og påpeger, at hvis man ikke tager forholdsregler mod flere lastbiler i gaden, så kan det sandsynligvis ske igen. Privatfoto Foto: john

Naboer frygter den tunge trafik

Køge - 23. december 2017

Beboerne på adgangsvejene til Søndre Havn i Køge frygter, at den tunge trafik i området skader blandt andet fjernvarmerørene under asfalten. Det er nemlig ikke længe siden, at nye fjernvarmerør blev lagt ned i jorden under Sveavej, men fornylig blev der allerede udført et større reparationsarbejde på rørene. Det fik en af området beboere til at undre sig og han spurgte derfor arbejderne fra VEKS, hvad der var galt.

- Ved forespørgsel hos arbejderne erfarede jeg, at arbejdet skyldtes fire utætte svejsninger, og jeg kunne ved selvsyn konstatere, at varmt vand sprøjtede ud ved et T-stykke, hvor en stikledning til Sveasvej 24 var påsvejset hovedledningen. Fra mit arbejde som kvalitetstekniker ved jeg, at én dårlig svejsning kan være en tilfældighed, medens fire på stribe er systematisk, som rimeligt sikkert har en fælles årsag, fortæller John Kellberg, der selv bor lige rundt om hjørnet, på Strandpromenaden.

Dermed er han også indirekte af det omfattende byggeri på Søndre Havn, for mange af de store lastbiler til byggepladserne tager turen på de smalle villaveje, der ikke er anlagt til den slags tung trafik.

På vegne af naboerne i området har han taget kontakt til forsyningsselskabet VEKS for at orientere dem om sagen og forhåbentlig undgå større reparationsarbejder i fremtiden.

Hos Forsyningsselskabet VEKS fortæller projektleder Michael Thomsen, at der er sat en undersøgelse i gang for at sikre, at det hele er som det skal være.