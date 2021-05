Det er aldrig rart, at sådan noget sker lige ved siden af, siger Michelle Kjeldsen, der bor i en af naboopgangene til gerningsstedet i Borup, hvor en 30-årig mand blev stukket i brystet med kniv natten til mandag. Foto: Simon de Visme

Nabo til knivstikkeri: - Det er et roligt område

Køge - 10. maj 2021 kl. 10:41 Af Simon de Visme og Katrine Wied Kontakt redaktionen

Stemningen mellem boligblokkene afspejler ikke nattens dramatiske hændelser i Borup.

Natten til mandag blev en 30-årig mand fra Parkvej i Borup stukket med kniv. Han er nu indlagt på Rigshospitalets Traumecenter. Politiet oplyser, at han fortsat er i kritisk tilstand.

Politiet betragter sagen som drabsforsøg og på stedet efterforsker politiet stadig nattens hændelse, blandt andet ved at afhøre beboere. På et af bord-bænk sættene på det grønne område mellem boligblokkene sidder mandag formiddag en betjent og taler med en person, ligesom politiet stemmer dørklokker i opgangen for at tale med eventuelle vidner.

Men ellers er der roligt.

Sådan er der også i kvarteret til hverdag, fortæller Michelle Kjeldsen på 23 år, der bor i en af naboopgangene.

- Normalt er det et stille område, men der har 4-5 gange været politi herude. Folk holder sig meget for sig selv. Det er aldrig rart, at sådan noget sker lige ved siden af, hvor man bor, men det gør mig ikke som sådan utryg, at det sker, siger Michelle Kjeldsen, der har boet der siden sidste sommer.

Politiet betragter også knivstikkeriet som en isoleret hændelse, som ikke har forbindelse til udenforstående.

- Når der har været en relation imellem offeret og gerningsmanden, er det politiets opfattelse, at borgerne generelt i Borup ikke behøver at være bange for en mand, der render rundt og stikker med kniv, siger Martin Bjerregaard.

Politiet har anholdt en 18-årig mand for knivstikkeriet. Politiet afgør senere mandag, om den 18-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.

