Nabo: Dialog om Zonen i Borup

Køge - 26. november 2017

Han var selv med til at starte en underskriftsindsamling imod Zonen, og han er godt tilfreds med, at der nu er ro om aftenen, men han er ked af den måde, tingene er foregået på.

52-årige Anton Møller har boet på Søvej i Borup i næsten 20 år, og hans nærmeste nabo er Frank Poulsen, der ejer og driver Zonen - det omstridte forsamlingshus, der er indrettet i den tidligere Falck-station på Bækgårdsvej.

- Frank og jeg har jo kendt hinanden i mange år og har altid snakket fint sammen og hjulpet hinanden, når der har været behov for det, siger Anton Møller.

- Så det er da ærgerligt, at hele den her sag har udviklet sig, som den har.

- Det handler jo desværre ikke om åben dialog og om at prøve at få løst tingene til alles tilfredshed, men om at råbe af hinanden fra hver sin skyttegrav, mener Anton Møller.

Helt overordnet set betegner Allan Møller etableringen af et samlingssted midt i Borups bymidte som en genial idé.

- Placeringen af Zone er jo oplagt. Det skaber liv, som vi har kunnet se blandt andet med kulturnatten og andre arrangementer, og det trænger vil til i Borup, siger han.

- Men - så er der jo også alle de andre fester, hvor vi som de nærmeste naboer bliver voldsomt generet af støj, fulde folk på gaden og i nogen tilfælde så mange parkerede biler i gaden, at det ville være umuligt at komme frem med for eksempel en ambulance eller en brandbil. Anton Møller vil helst se fremad, når det gælder Zonen, for han bryder sig ikke om at tænke på, hvordan foråret forløb.

- Det føg frem og tilbage med mere eller mindre rigtige påstande og klager og krav om dokumentation for både det og det andet, og for mit vedkommende kulminerede det, da jeg blev decideret truet af en ukendt mand her i min egen indkørsel.

Det rystede Anton Møller så meget, at han stoppede med at blande sig i den offentlige debat, og den vender han først tilbage til nu.