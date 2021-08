Se billedserie Musikken har fulgt Sunny Storgaard hele livet og nu springer han ud som sangskriver og sanger. Her sidder han ved klaveret på Højelse Skole, hvor han underviser i musik.

Når sangene vil stå på egne ben

Han nød egentlig bare at lave musikken for sin egen fornøjelses skyld.

Men efterhånden voksede sangene i brystet på ham og nu slipper Sunny Storgaard dem fri, så publikum også kan lytte med og måske genkende en lille flig af sig selv i dem:

- Jeg bliver glad, hvis de skaber noget genklang hos publikum, for selvom det er mine tanker og mig, der er afsender på sangene, så ér det jo publikum, der bestemmer, hvordan de bliver modtaget.

Musikken er ikke helt fremmed for Sunny Storgard, for han er musiklærer på Højelse Skole og drager en parallel til gerningen som underviser og den ambition som sanger og sangskriver, han nu forfølger:

- Jeg kan jo godt have en ide om, hvordan min undervisning skal være, men det er jo først i det øjeblik, at eleverne også er med på den, at det bliver skidegodt, siger han med et smil og tilføjer alvorligt:

- Men det handler ikke om at lefle for publikum, for at få dem til at høre efter. Det handler om at være ærlig overfor den fortælling, jeg har pakket ind i et musikalsk univers og som jeg håber kan have noget værdi for andre, når de lytter efter.

Den spirende musiker fortæller, at han nærmest har haft musikken med sig hele livet, men i begyndelsen var det mest jazzmusik, der blev hørt i hjemmet - og til utallige koncerter.

- Min far har altid været meget glade for jazzmusik, så det har jeg nærmest hørt fra jeg lå i barnevognen og var med ude til forskellige koncerter, siger han og fortæller, hvordan der også hjemme blev hørt jazz - og ofte skruet ned, hvis der kom andet i radioen.

- Jeg tror, det gjorde noget ved mine ører og måske er jeg ude i et forsinket ungdomsoprør, griner han ved tanken om, at han i dag mere har lyst til at udforske en mere traditionel singer/songwriter-stil og også har fået øre for popmusikken.

Musikken rørte allerede på sig, da han som barn kom på et fritidshjem med et musikrum, hvor han prøvede sig frem.

- Her så jeg nogle af de lidt ældre klubbørn spille noget og jeg havde ret hurtig en oplevelse af, at jeg kunne gøre det efter og spille nogenlunde det samme som de gjorde, fortæller Sunny Storgaard, der som 18-årig købte sit eget klaver og siden har taget undervisning ved privatlærere samt selvfølgelig på læreruddannelsen.

Siden opvæksten i Sydhavnen ved København, er han flyttet til Præstø og det var altså først for nylig, at musikken for alvor begyndte at røre på sig, inden i ham.

Det var blandt andet i forbindelse med, at han fik undervisning af den lokale Anders Ørsager, der var en del af vokalgruppen Basix.

- Vi øvede en masse covernumre, men en dag spurgte han mig om det måske ikke var på tide at komme videre med musikken og skrive mine egne sange. Det gav mig modet på nu at spinge ud som sanger og sangskriver, siger han og fortæller, at inspirationen til sangene ofte kommer fra menneskehistorier og situationer, han har fået kendskab til gennem sin opvækst i Sydhavnen.

- Sangene er udtryk for nedslag i mit liv, der har gjort indtryk, siger han og nævner for eksempel en sang med inspiration fra en barndomskammerat, hvis far ofte sad på værtshus og drak for meget.

- Sydhavnen kan være et belastet kvarter og den slags situationer har været fuldstændig normale for mig at færdes i, men efter jeg er flyttet »ud i verden« har jeg indset, at det måske ikke er så naturligt alligevel, siger Sunny Storgaard.

Han tager også udgangspunkt i sin egen opvækst og nogle situationer, han som ung teenager har været i:

- I en periode følte jeg et vist »tungsind«, men på det tidspounkt havde jeg ikke sproget til at sætte ord på mine tanker og følelser. Det er det, jeg nu prøver at sprogliggøre i mine sange, fortsætter han og fortæller, at stemningsmæssigt læner han sig nok op ad en sanger som Søren Huss, når han sætter sig til klaveret.

Selvom han har sange fra mødet med triste skæbner i Sydhavnen, så handler andre også om glæden og taknemmeligheden over at have mødt kvinden i sit liv og stifte familie i et miljø langt væk fra, hvor han voksede op.

Han forklarer videre, at når han skriver en ny sang, så er det fortællingen, der bliver prioriteret over melodien, for det er først og fremmest gennem historierne, at han gerne vil række ud til publikum - der så forhåbentlig tager imod den fremstrakte hånd og lader sig føre videre sammen:

- Jeg har et ønske om at lave noget musik, der lever et sted mellem mig og lytteren. Jeg har ikke alle svarene, men jeg vil gerne give et bidrag, der også kan være med til at gøre mig selv klogere og som jeg i fællesskabet med publikum kan lære noget af.

Sunny Storgåaard fortæller, at han stadig er på en personlig opdagelsesrejse med sin musik, en rejse som publikum altså meget gerne må komme med på:

- Jeg håber bare, at folk vil kunne lide, hvad de hører og har lyst til at tage stilling til mine sange - om der er noget, de kan tage til sig eller om de afskyr det.

Hvis man har lyst til at opleve Sunny Storgaard på scenen, så spiller han i Musikcafeen på Teaterbygningen, Køge den 23. november klokken 19.30.