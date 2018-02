Lis Petersen går aldrig glip af, når der er god traditionel jazz på Teaterbygningen, som i lørdags, hvor hun kom i rigtig god tid for at være sikker på en plads på første række.

Når det hele bare swinger

Lokalet er mørkt. Kun de levende lys på bordene og scenebelysningen lyser salen op. Rundt ved bordene bliver der nydt smørrebrød, og på scenen sørger orkestret Jazz Pigalle for at sætte den intime stemning, der hører sig til, når jazzen mødes.

Det er 8. gang at Køge Jazzfestival afholdes. Her, der og allevegne på Teaterbygningen denne lørdag eftermiddag hvirvler Sven Levandowsky rundt for at holde styr på det hele. Han har selv masser af jazz i blodet, men nøjes denne dag for at styre slagets gang.