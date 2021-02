Mystiske blink midt om natten

Mystiske blink lyste op i nattehimlen. Det havde en anmelder i området omkring Kjulerup ved Bjæverskov mellem Køge og Ringsted observeret omkring klokken 02.30 natten til mandag.

Anmelderen kunne også oplyse, at blinkede i horisonten kom som et nødsignal - med tre korte, tre lange og igen tre korte blink, som i morsekode signalerer SOS - altså, at der er brug for hjælp.

En politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi fandt efter kort tids undersøgelse frem til det blinkende lys.

Der var dog ikke tale om mennesker i nød men blot kabinelyset på en bil, som blev ved med at blinke med korte og lange blink.

Bilen holdt parkeret ved et værksted.

Politipatruljen kunne ikke få has på blinkeriet. Til gengæld kunne de berolige anmelderen med, at ingen havde brug for hjælp.