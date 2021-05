Nu er programmet lagt for en musikfyldt sommer i gården. Foto: Hugos Foto: Sven Levandowsky

Send til din ven. X Artiklen: Musikken spiller snart igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikken spiller snart igen

Køge - 09. maj 2021 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

Køge: Nu er sommerens musikprogram lagt og de første toner slås an i gården lørdag den 15. maj.

Hos Hugo's Gård i Køge har man sat alt ind for at levere et gedigent musikprogram til sommeren 2021 - med god afstand og forhåbentlig uden for mange coronatiltag, lyder det i en omtale beværtningen.

Første spilledag i sommerens program bliver med Thomas & The Ol´Fashioned. Er du til old school rockabilly med twang, dang'n'doodle, så nyd perlerækken af hits fra Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash, Bill Haley og alt det, der ligner.

Swing, Rock og Blues, lidt New Orleans. Alle de forskellige genrer er på programmet, når Hugo´s i Køge åbner gårddørene for sommerens jazzprogram. I år kan du opleve flere friske pust fra musikverdenen. Blandt andet det svenske superband Second Line Jazzband, super bluesband Skars Blues Band og Tobacco, Danmarks bedste vaskebræt band, Duo Dejlig og ZZ Top Jam.

Glæd dig til nogle lørdage med intens hygge og masser af god musik.

I Køges jazz & bluesgård kan du også opleve et swingende møde mellem jazz og blues. De to stilarter smelter nemlig sammen, når bandet Grassolin eller f.eks. Back Bone kan høres på Hugos sommerscene. Eller blues/rock med bl.a. Gummers INC., Hot Rod Greasers de lokale The New Blue Fames Band og Køge All Stars i ny besætning.

Udover et program med håndplukkede kvalitetskunstnere er der også garanti for et godt udvalg af specialøl, saftige grillpølser og frisk kaffe. Der er musik i gården hver lørdag mellem 12:00 og 15:00 fra den 15. maj til den 4. september.

Programmer kan hentes i kælderen.

Se også www.hugos.dk.