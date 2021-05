Se billedserie The Sandmen har været på banen meget længe og er stadig yderst vågne. Ved koncerten på Tapperiet vil man kunne høre både deres gamle og deres nye musik. Foto: Gorm Valentin

Musikken spiller igen, med The Sandmen

Køge - 19. maj 2021 kl. 12:02

Tapperiet i Køge er i fuld gang med endelig at kunne præsentere livemusik igen.

Spillestedet på Søndre Havn fcortæller i en pressemeddelelse, at de kommende ugers koncertprogram naturligvis afholdes efter gældende Corona-retningslinjer og -restriktioner, der skal sikre trygge rammer for afholdelse af programmet.

Lørdag den 22. maj gæster det legendariske rockorkester The Sandmen Tapperiet og giver koncert, og der er kun ganske få koncertbilletter tilbage i forsalg.

Med hits i bagkataloget som "5 Minutes Past Loneliness", "House In The Country" og "Don't Let Me Down", lægger The Sandmen op til en sikker rockfest på Tapperiets scene, lyder det lovende.

Bandets kærlighed til liveoptræden har altid stået i et særligt vigtigt og inspirerende centrum. Både for udviklingen af ny musik, for det levende samspil og kammeratskabet, men særligt for at høste den energi publikum leverer tilbage mod scenen, som er en uvurderlig del af den benzin, bandet bruger i alt videre arbejde.

Forårets koncerter bruges således også som et godt og inspirerende input til skrivningen og indspilningen af nye sange, som kommer til at udgøre bandets kommende nye album, der netop nu er i fuld gang.

Fortællingen om The Sandmen som et sublimt liveorkester fortsætter, og koncerterne er igen den gyldne mulighed for at leve musikken, for at elske fornyelsen og for at skrive videre på den historie som har sine oprindelige rødder netop på scenen. Publikum kan forvente at blive udsat for en solid blanding af nyt og gammelt leveret på The Sandmen's hårde, høje og direkte måde.

