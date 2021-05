Det kræver respekt for hinanden at arbejde sammen på tværs af generationerne - og så skader det ikke at have ja-hatten på, siger Oscar Mansa, der laver musik med sin far, Jesper Mansa. Foto: Kim Rasmussen

Musikken bliver i familien

Men de fleste synes, det er fedt, at de to kan fyre den af sammen. Det har de senest gjort med deres bidrag til Low Vision Song Contest.

- Jeg får faktisk mange komplimenter for det, hvor folk synes, det er fedt, at jeg har min far med ude. Nogle gange kan han selvfølgelig godt være lidt mere som en far end som en bandkollega, men generelt, så er det fedt at kunne lave noget sammen og få nogle gode, fælles oplevelser. Det er fakltisk noget, jeg ville ønske at flere kunne opleve, siger Oscar Mansa.