Musikforeningen aflyser koncerter

Musikforeningen Bygningen aflyser flere koncerter i marts måned. Jeppesen er en af de kunstnere, der endnu ikke er fundet en ny dato til.

Køge - 14. marts 2020 kl. 13:40 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikforeningen Bygningen er også ramt af coronus-aflysninger.

Aflysningerne sker som følge af at de danske sundhedsmyndigheder nu anbefaler, at alle kulturelle arrangementer med flere end 100 deltagere aflyses eller udsættes, for at begrænse smitten med coronavirus. Anbefalingen gælder de kommende 14 dage.

For Bygningen betyder det, at koncerterne med Pink Floyd Project på Køge Gymnasium 13. marts, Jeppesen på Tapperiet 21. marts og Everybody´s Talking ligeledes på Tapperiet 28. marts aflyses.

- Det her er en meget alvorlig situation, og vi bakker naturligvis 100 procent op om myndighedernes indsats for at begrænse denne her virus, som især kan være farlig for svage og ældre i vores samfund. Der er ikke noget vigtigere for os, end vores publikum og deres familiers helbred og sikkerhed, siger Musikforeningen Bygningens formand, Jesper Friis.

Publikum kommer dog ikke til at gå glip af de tre navne. Allerede nu har Musikforeningen Bygningen fundet nye datoer til to af koncerterne: Pink Floyd Project flyttes til 9. oktober 2020 og Everybody's Talking til 4. november 2020. Jeppesen har de dog endnu ikke en ny dato klar til.

- Folk, der har købt billetter til koncerterne, vil automatisk via vores billetsystem Ticketmaster få tilbudt koncerten på den nye dato. Hvis ikke man kan den pågældende dag, vil man naturligvis få pengene tilbage, siger Jesper Friis.

Han fortæller, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at corona-epidemien kan få konsekvenser for yderligere koncerter og arrangementer efter 1. april 2020.

- Vi følger hele tiden med i sundhedsmyndighedernes udmeldinger og tager bestik af situationen. Hvis der kommer yderligere aflysninger eller ændringer i programmet, vil folk få besked, understreger han.