Musikforening skubber generalforsamling til august

Corona-krisen får nu Musikforeningen Bygningen til at flytte sin generalforsamling. Generalforsamlingen skulle have været afviklet 28. april 2020, men på grund af myndighedernes afstandsbegrænsninger bliver generalforsamlingen flyttet til efter sommerferien.

- Vi respekterer naturligvis myndighedernes stramme retningslinjer for adfærd i denne tid, så derfor har vi besluttet at flytte vores generalforsamling. Også selvom myndighederne inden for de næste uger begynder at løsne grebet lidt, så mener vi, det er rettidig omhu at rykke generalforsamlingen, siger formand for Musikforeningen Bygningen Jesper Friis.