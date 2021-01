Musikalske udfordringer i en coronatid

Det har været svært at få de store koncertoplevelser i 2020 - men det er for intet at regne op mod udfordringen i overhovedet at få musikken til at spille.

- Jens Peter Halborg, der er musikansvarlig hos Musikforeningen Bygningen, kan godt huske reaktionen, da Danmark blev lukket ned i foråret:

- Jeg tænkte bare: »Åh nej, ikke nu igen«. Vi havde lige været igennem en længere periode, hvor Teaterbygningen var lukket. Nu troede vi så, at vi rigtig skulle gå til den i foråret - men det skulle vi altså ikke. Man kan stilfærdigt sige, at det her år har været op ad bakke og hvis jeg var fra Jylland ville jeg nok sige, at det har været rigtig træls.